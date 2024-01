Planet Zoo: Console Edition: Ultimative Zoosimulation ab März für Konsolen

Planet Zoo bringt die ultimative Zoosimulation am 26. März auf die Konsolen.

Frontier Developments kündigt heute Planet Zoo: Console Edition an. Planet Zoo: Console Edition bietet ein sinnvolles Management, grenzenlose Kreativität und authentische Tiere.

Das Spiel erscheint am 26. März für Xbox Series X|S und PlayStation 5 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 €. Spieler, die jetzt vorbestellen, erhalten drei exklusive Tiere: das Zwergflusspferd, den Komodowaran und die Thomson-Gazelle.

Planet Zoo: Console Edition bringt die BAFTA-nominierte kreative Management-Simulation von Frontier auf die Konsole, komplett mit den Features, Inhalten und Tieren aus den kostenlosen Updates des gefeierten PC-Videospiels aus über vier Jahren.

Mit einer unglaublichen Anzahl von Tieren, die denken, fühlen und die Lebensräume erforschen, die Sie um sie herum erschaffen, ermöglicht Planet Zoo den Spielern, eine Reihe von Arten zu pflegen und zu lernen, während sie die wildesten Zoos der Welt mit Hilfe der intuitiven Konsolensteuerung errichten, anpassen und verwalten.

Angehende Zoowärter können ihre Fähigkeiten in vier fesselnden Spielmodi testen: Karriere, Franchise, Herausforderung und Sandkasten.

Das tiefgreifende Management ermöglicht es den Spielern, sich auf das große Ganze zu konzentrieren oder die kleinsten Details zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass Tiere, Mitarbeiter und Gäste in einer Welt, in der das Wohlergehen und der Schutz der Tiere an erster Stelle stehen, gedeihen können.

Mit der Stück-für-Stück-Konstruktion, einzigartigen Themen und Hunderten von Bauteilen war es noch nie so einfach, atemberaubende Zoos bequem vom Sofa aus zu bauen. Die Spieler können auch Teil einer Community werden, die über Frontier Workshop plattformübergreifend Lebensräume, Landschaften und sogar ganze Zoos zum Herunterladen und Teilen bereitstellt.

Für Spieler, die ihre Zoos mit noch mehr Tieren, Landschaften und Spielszenarien erweitern möchten, gibt es eine Deluxe Edition, die für eine unverbindliche Preisempfehlung von 59,99 € vorbestellt werden kann und 16 zusätzliche Tiere und zwei zusätzliche Szenarien enthält, die die Spieler sowohl in das Herz der tropischen Regenwälder Südostasiens als auch in reiche, lebendige Feuchtgebiete entführen.

Die Ultimate Edition enthält alle Deluxe-Inhalte sowie einen Season Pass, der Zugang zu 14 zukünftigen DLC-Paketen für Konsolen zum Preis von 119,99 € gewährt.

Planet Zoo: Console Edition kann ab sofort über den Xbox und PlayStation Store vorbestellt werden.

Für weitere spannende Details können Spieler am Mittwoch, den 31. Januar um 18:00 Uhr GMT den allerersten Frontier Unlocked-Livestream auf Twitch und Youtube verfolgen.