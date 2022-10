PlayStation 5: Showcase wegen Activision Blizzard und Microsoft verschoben?

Autor:, in / PlayStation 5

In der Angelegenheit zur Untersuchung der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft könnte Sony bewusst ein Showcase für PlayStation auf Eis gelegt haben.

Angeblich hatte Sony ein Showcase für den 20. Oktober geplant. Die Ankündigung dazu sollte schon am 11. Oktober erfolgen, wie PlayStation Insider Millie Amand behauptet.

Doch Sony scheint die Füße stillzuhalten. Da exklusive Spiele und First-Party-Spiele Bestandteil der Show sein sollten, hält man sich eben zurück, da man genau das feiern und bewerben würde, was man in der Untersuchung bei der britischen Marktaufsichtsbehörde CMA im Zuge der Übernahme an Microsoft kritisiert.

Angeblich sollte Silent Hill und ein Projekt von Hideo Kojima auf dem PlayStation Showcase enthüllt werden. Sony wird den Teufel tun und den Argumenten von Microsoft durch solche Ankündigungen noch zusätzliches Gewicht verleihen, sollte das Gerücht zutreffen.