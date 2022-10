Turtle Beach Recon Cloud Wired Game Controller: Mobile-Zubehör ab sofort erhältlich

Autor:, in / Turtle Beach Recon Cloud Wired Game Controller

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach gibt heute die weltweite Verfügbarkeit seines Recon Cloud Hybrid Controllers bekannt. Der „Designed for Xbox“-Controller ist für Mobile Gaming ausgelegt und verfügt über eine Akkulaufzeit von mehr als 30 Stunden sowie ein Play & Charge-Feature für ganztätiges Spielen.

Der Recon Cloud ist mit mobilen Devices kompatibel, die mit Android 8.0 oder höher ausgestattet sind und verbindet sich via Bluetooth 5.0. Auf diese Weise können Spielerinnen und Spieler ihn auch mit einem kompatiblen Windows-PC verwenden. Alternativ kann der Controller über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC sowie einer Xbox Series X|S oder Xbox One verbunden werden. In diesem Fall stehen auch eine Reihe exklusiver Turtle Beach-Audiofunktionen wie Superhuman Hearing, benutzerdefinierte Audiovoreinstellungen und mehr zur Verfügung.

„Die Reaktionen von Spielern und Kritikern auf unsere Controller Recon und REACT-R waren zweifellos positiv. Mit dem Cloud Controller erhalten Xbox- und Mobile-Gamer dieselben Turtle Beach-Steuerfunktionen für beide Welten“, sagt Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation. „Der Recon Cloud ist der erste Controller für Mobile Gaming, den wir in diesem Jahr auf den Markt bringen. Weitere Produkte für iOS und andere Plattformen werden bald folgen.“

Dank der ergonomischen Form und der kühlenden Griffe können Spielerinnen und Spieler länger mit vollem Komfort spielen. Mit dem verstellbaren Handy-Clip lassen sich alle kompatiblen Android-Telefone sicher über dem Controller befestigen. Wenn der Clip abgenommen wird, kann er als Standfuß verwendet werden.

Der Recon Cloud Hybrid Controller ist ab sofort in den Farben Blue Magma oder Schwarz unter www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern weltweit zur UVP von 99,99 Euro erhältlich.

Eine Bestellung bei Amazon.de ist bereits möglich: