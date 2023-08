Post Trauma: Schaurig schöner Gameplay-Trailer

Autor:, in / Post Trauma

Während der Opening Night Live-Show der gamescom haben der Indie-Entwickler RED SOUL GAMES und der Publisher Raw Fury einen spannenden neuen Trailer zu Post Trauma vorgestellt.

Der Trailer ist der bisher nervenaufreibendsten Blick auf dieses mit Spannung erwartete Indie-Herzensprojekt. Das von genretypischen Horrorspielen inspirierte Game verbindet klassische Gameplay-Mechaniken und feste Kameraperspektiven mit moderner Grafik und intensiven Soundlandschaften. Es erscheint im Frühjahr 2024 für PC und Konsolen.

In Post Trauma wird die Geschichte von Roman erzählt, einem traumatisierten Mann mittleren Alters, der allein an einem fremden und feindseligen Ort aufwacht. Um diesem Alptraum zu entkommen und einen Weg nach Hause zu finden, muss er knifflige Rätsel lösen, seine Umgebung erkunden und die überall lauernden Gefahren überleben.

Die Spieler begeben sich auf eine Reise durch eine düstere Welt, die durch feste Kameraperspektive, beunruhigende Atmosphäre sowie eine fesselnde audiovisuelle Inszenierung zu unnatürlichem Leben erweckt wird und ein starkes Kinogefühl vermittelt. Sie entdecken Möglichkeiten, die in der Dunkelheit lauernden Monster zu töten oder ihnen auszuweichen, aber Vorsicht: Nicht jede Kreatur, der man begegnet, ist das, was sie zu sein scheint…

Post Trauma ist der erste Titel von RED SOUL GAMES, einem neu gegründeten Studio des Indie-Entwicklers Roberto Serra Gascón. Das Spiel begann als leidenschaftliches Ein-Mann-Projekt, für das Gascón im Jahr 2021 seinen Job aufgab, um in Vollzeit an der Entwicklung des Spiels zu arbeiten, regelmäßige Updates mit der Community über Twitter zu teilen und so eine treue Basis von Fans und Content Creators aufzubauen.

Die Gründung von RED SOUL GAMES wird es dem Projekt ermöglichen, bei Bedarf zusätzliches Personal einzustellen, um Gascóns Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Post Trauma wird sowohl für PC als auch für Konsolen entwickelt und kann bereits zur eigenen Steam-Wunschliste hinzugefügt werden.