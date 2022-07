PUBG: Battlegrounds: Mit Update 18.2 erscheint Deston im Juli

KRAFTON, Inc veröffentlicht am 13. Juli für PC und am 21. Juli für Konsolen das neue PUBG: BATTLEGROUNDS-Update.

KRAFTON, Inc veröffentlicht am 13. Juli für PC und am 21. Juli für Konsolen das neue PUBG: Battlegrounds-Update. Endlich können Spieler Deston, die neunte Karte für PUBG: Battlegrounds, betreten. Neben der neuen Karte können Spieler mit dem Update 18.2 eine Vielzahl neuer Features entdecken, darunter Aufstiegshilfen, Notfallfallschirme, Treibstoffpumpen, Luftboote und mehr.

Im Folgenden findet sich eine detaillierte Übersicht über Deston und alle neuen Funktionen, die mit Update 18.2 auf die Spieler zukommen. Weitere Informationen gibt es in den vollständigen Patchnotizen hier. Diejenigen, die die neuen Inhalte ausprobieren möchten, können dies heute auf dem PC-Testserver tun.

Neue Karte: Deston

Das Warten auf die neueste 8×8-Karte von PUBG: Battlegrounds hat endlich ein Ende: Die verwüstete Welt von Deston spielt in der nahen Zukunft und steht den Spielern nun zur Erkundung offen. Deston bietet den Spielern die Möglichkeit, verschiedene Biome zu durchqueren: eine überflutete Innenstadt mit einem der höchsten Wolkenkratzer, die je in PUBG: Battlegrounds zu sehen waren, einen trüben Sumpf, klare Küsten, wunderschöne Berge und unerforschte Inseln. Deston wird als Featured Map verfügbar sein und in den Modi Solo, Duos und Squad TPP und FPP spielbar sein.

Neues Fahrzeug: Airboat – Zu Wasser und zu Lande unterwegs? Das neue Airboat-Fahrzeug erfüllt die amphibischen Bedürfnisse der Spieler, ohne dass sie zwischen den Fahrzeugen wechseln müssen. Das Airboat ist extrem schnell auf dem Wasser, fährt auf dem Land mit maximal 76 km/h und kann bis zu fünf Spieler befördern. Das neue Fahrzeug ist nur in Deston verfügbar.

– Zu Wasser und zu Lande unterwegs? Das neue Airboat-Fahrzeug erfüllt die amphibischen Bedürfnisse der Spieler, ohne dass sie zwischen den Fahrzeugen wechseln müssen. Das Airboat ist extrem schnell auf dem Wasser, fährt auf dem Land mit maximal 76 km/h und kann bis zu fünf Spieler befördern. Das neue Fahrzeug ist nur in Deston verfügbar. Points of Interests – Eine neue Karte verlangt nach neuen Points of Interests (POI), die die Spieler erkunden können! Deston führt mehrere POIs ein, darunter: Ripton – Eine teilweise versunkene Stadt, durch die die Spieler durch seichtes Wasser waten müssen, um sie zu durchqueren, und hohe Wolkenkratzer nutzen können, um nahtlos von der Luft zum Boden zu gelangen Sumpf – Ein seichtes, bewässertes Gebiet, in dem man sich mit gegnerischen Spielern messen kann. Konzert – Ein Freiluft-Konzertgelände, auf dem die Spieler ein paar Tanzschritte zeigen können, bevor diese sich auf den Weg machen, um das Chicken-Dinner zu erkämpfen. Zudem können die Spieler viele weitere POIs selbst entdecken und erleben.

Neue Waffe: O12 – Deston führt auch eine neue Waffe ein, die die Spieler exklusiv in Deston verwenden können. Die O12 ist eine Schrotflinte mit Kaliber 12, die im Vergleich zu anderen Schrotflinten eine höhere Genauigkeit und Reichweite aufweist, was sie in Gefechten auf mittlere bis kurze Distanz effizienter macht.

Deston-Gebrauchsgegenstände

Um das Gameplay zu diversifizieren, führt Deston neue, exklusive Gebrauchsgegenstände ein. Neben dem Aufstiegsseil für eine verbesserte vertikale Bewegung, spawnen alle Spieler mit dem Fallschirm als Standardgegenstand. An den neuen Mobilfunkmastenermöglicht der kombinierte Einsatz von Aufstiegsseilen und Fallschirmen, das schnelle zurücklegen großer Entfernungen in Deston. Diese Gegenstände werden spezielle Interaktionen im Spiel auslösen und sollen den Spielern einen neues Core-Gaming-Erlebnis bieten, ohne die Immersion der Spieler zu stören. Jeder Karten-spezifische Utility-Gegenstand wird beim Betreten von Deston in das Inventar der Spieler gelegt und kann so oft wie gewünscht verwendet werden. Die Gegenstände haben keinen Einfluss auf das Gewicht des Inventars und belegen ihre eigenen Inventarplätze.

Neue Funktionen

Benzinpumpen – Deston wird funktionierende Benzinpumpen einführen, an denen die Spieler ihre Fahrzeuge betanken können, während sie in Deston unterwegs sind. Hier jedoch noch eine kleine Warnung: Die Zapfsäulen können eine verheerende Explosion verursachen, wenn auf sie geschossen wird.

Sicherheitsschlüssel und -türen – Das Sicherheitsteam von Deston scheint es ziemlich eilig gehabt zu haben Deston zu verlassen und hat auf der Karte Sicherheitsschlüssel hinterlassen, die die Spieler finden können. Werden diese gefunden, können die Spieler spezielle Sicherheitstüren öffnen und erhalten so die Möglichkeit an high-tier Loot zu gelangen. Die Sicherheitsschlüssel stapeln sich im Inventar und werden verbraucht, nachdem sie an Sicherheitstüren verwendet wurden.