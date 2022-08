Raji: An Ancient Epic: Ein Abenteuer durch die Indische Götterwelt

Raji: An Ancient Epic ein Fantasy Game mit der indischen Mythologie und einer Reise die euch neugierig auf mehr macht.

Raji: An Ancient Epic führt euch durch die indische Götterwelt.

Erlebe die Geschichte der Geschwister Raji und Golu, die seit einem Angriff von Dämonen getrennt sind und Raji sich nun auf die Suche nach ihrem Bruder machen muss.

Die Dämonen fordern die Götter heraus und in diesem Krieg steht ihnen Raji im Weg, die alles, versucht ihn, zu beenden. Sie kann dies nur schaffen, wenn sie die Machenschaften des großen Dämonenfürsten Mahabalasura (ich weiß voll der Zungenbrecher) durchkreuzt.

Erforscht die Welt der indischen Mythologie, in einem wunderschön gestaltetem Epos, das euch in den Bann zieht und ihr unbedingt mehr erfahren wollt. Raji: An Ancient Epic ist ab sofort im Xbox Game Pass enthalten.

Im neusten Videos könnt ihr euch vorab einen Eindruck erhaschen und uns in den Kommentaren wissen lassen, was ihr davon haltet.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.