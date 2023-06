Red Rover Interactive: Industrie-Veteranen gründen neues Studio

Mit dem Ziel, wirklich fesselnde Multiplayer-Erlebnisse zu schaffen und dabei das Survival-Genre aufzurütteln, kann das brandneue Studio Red Rover Interactive den Deckel über seine Zukunftspläne lüften.

Das neue Unternehmen, das bereits Niederlassungen in der norwegischen Hauptstadt Oslo und in Newcastle im Nordosten Englands unterhält, wurde von Veteranen der Spielebranche gegründet, die gemeinsam an Serien wie Conan Exiles, Dune Awakening, DayZ, Avakin Life, Crysis 2, Ryse und Ghost Recon gearbeitet haben, um nur einige zu nennen.

Die Ziele von Red Rover? Zunächst sollen die beträchtlichen Erfahrungen des Studios bei der Arbeit an erfolgreichen Multiplayer-IPs genutzt werden, um das Survival-Genre in eine neue Richtung zu katapultieren und die Handlungsfreiheit und das Drama der Spieler in den Mittelpunkt zu stellen. Und längerfristig? In den eigenen Worten des Entwicklers, um „die neuartigsten und fesselndsten Multiplayer-Erlebnisse auf dem Markt zu schaffen“.

„Wir glauben, dass Multiplayer-Interaktionen grundlegend stärker sind als PVE-Interaktionen“, sagt Fred Richardson, CEO von Red Rover Interactive. „Das ist etwas, was die meisten persistenten Online-Spiele nicht nutzen, da sie oft als Einzelspieler-Erfahrungen entwickelt werden, die viele Spieler unterstützen. Wir planen, dies zu nutzen, indem wir mit dem Survival-Genre beginnen, mit dem wir bestens vertraut sind, und es in eine wirklich neue Richtung bringen.“

Red Rover Interactive wird geleitet von:

CEO Fred Richardson (Funcom, Ubisoft Reflections)

COO Joe Stevens (Lockwood Publishing, Ubisoft Reflections)

Design-Direktor Marek Zilavy (Bohemia Interactive, Funcom)

Technischer Direktor Daniel Ratzer (Funcom)

Künstlerischer Leiter Sebastian Zimmermann (Nordeus, Jagex, Crytek)

Red Rover Interactive konzentriert sich auf die Bildung von mittelgroßen, eng zusammenarbeitenden Teams, die an verschiedenen Standorten arbeiten. Dies beginnt mit dem 17-köpfigen Gründungsteam, von denen die meisten bereits zuvor zusammengearbeitet haben und ihre große gemeinsame Erfahrung nutzen.

Aus kreativer Sicht strebt das Studio die Produktion von Titeln an, die für ein unendliches Engagement konzipiert sind und perfekt in das Zeitalter der Inhaltserstellung passen.

Das Studio hat sich bereits eine beträchtliche Startinvestition von Behold Ventures und The Games Fund sowie von anderen beteiligten Investoren wie Lifelike Capital, GEM Capital, Acequia Capital und einer Reihe von Angel-Investoren gesichert und kommt so auf knapp 5 Millionen Dollar.