Resident Evil 4 HD: Fanmade-Remaster nach acht Jahren Entwicklung veröffentlicht

Wenige Monate ist es her, als Resident Evil Village, der achte Teil der Hauptserie, am 10. Dezember 2021 bei den Game Awards 2021 in zahlreichen Kategorien nominiert und Maggie Robertson in der Rolle als Lady Dimitrescu in Resident Evil Village für die beste Performance ausgezeichnet wurde.

Schon im Februar 2022 dürfen sich Fans der beliebten Horrorspielreihe erneut freuen: Nachdem Capcom bereits die ersten drei Resident Evil-Spiele in polierter Fassung veröffentlicht hat, warteten Fans bislang vergeblich auf ein Remaster des vierten Teils. Doch das Warten hat endlich ein Ende – jedoch ohne die direkte Beteiligung von Capcom und nur am PC.

Zwei Resident Evil 4 Fans – Chris Morales und Albert Marin – arbeiteten die vergangenen acht Jahre an einem Fanmade HD Remaster des Spiels und erfüllen damit nicht nur sich, sondern vielen Fans des Titels den Wunsch, das Horrorspiel in verbesserter Optik neu zu erleben. Seit einigen Tagen steht das kostenlose Remaster, basierend auf der Resident Evil 4 HD Version, für den PC zum Download bereit.

Laut eigener Aussage, welche Chris Morales und Albert Marin in dem FAQ der Project-Webseite trafen, skalierten die Köpfe hinter dem Projekt jede Textur auf das acht- bis sechzehnfache der ursprünglichen Auflösung hoch und zeichneten bzw. erstellten besagte Texturen neu. Viele der im Spiel gezeigten Locations sind durch reale Ebenbilder in Spanien und Wales inspiriert. Albert Marin habe zu diesem Zweck die visuellen Referenzen der realen Welt, die Capcom im originalen Spiel als Quelle dienten, gesammelt sowie fotografiert.

Capcom gestattet Remaster

Eine weitere wichtige Information, die Chris Morales und Albert Marin zu ihrem Resident Evil 4 Remaster auf der Projekt-Webseite teilen und die viele Bedenken der Fans beseitigen dürfte, ist der Umstand, dass Capcom über das Projekt Bescheid weiß und außerdem gestattet, dass ein Informationsbeitrag zu dem Projekt auf Steam in dem Resident Evil 4 Diskussions-Forum im Community-Hub angepinnt ist. Es besteht demzufolge nicht die Befürchtung, dass Capcom gegen das Remaster vorgehen könnte.

Des Weiteren geben die Entwickler des Remasters den Tipp, dass wenn ihr bereits Mods für Resident Evil 4 installiert haben solltet, eine vollständige Deinstallation ratsam ist, da die Projektdaten möglicherweise nicht mit einigen Mods funktionieren könnten.

Kein Verlust der Spielstände

Wer jetzt befürchtet, dass mit der Installation des HD Remasters alle Spielstände des originalen Spiels verloren gehen und Spieler des HD Remasters neu beginnen müssen, der kann beruhigt aufatmen. Die Spielstände der Spieler:innen sollen nach der Installation des Download-Packs zu einhundert Prozent spielbar bleiben, heißt es auf der Projekt-Webseite unter dem Reiter “Instructions and Download”.

Resident Evil 4 erschien ursprünglich bereits im Januar 2005 auf verschiedenen Plattformen und ist unter anderem auf Xbox 360, Xbox One und am PC über Steam spielbar. Die Steam-Version, auf welche das Remaster basiert, stammt aus dem Jahr 2014 und ist für die Nutzung des Projekts erforderlich.

Hier könnt ihr euch noch zwei Videos zum Fanmade-Remaster im Vergleich zum Original anschauen:

Seid ihr genauso gespannt auf den Release des (offiziellen) Resident Evil 4 HD Remasters wie wir und welche Neuauflage eines Resident Evil Teils wünscht ihr euch als Nächstes?