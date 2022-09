Resident Evil Village: Neuigkeiten zur Winters-Erweiterung

Das Capcom-Online-Programm der Tokyo Game Show 2022 gab in einem neuen Video frische Einblicke in den mit Vorfreude erwarteten DLC, darunter eine Vorschau auf die neuen Animationen von Ethan Winter im von den Fans ersehnten „Third Person Mode“.

Das Video entführte ebenfalls in die verzerrte Welt des Verstands des Megamyzeten, um so einen neuen Eindruck in die Schrecken von „Shadows of Rose“ zu bieten. In dieser neuen Geschichte, die 16 Jahre nach dem Hauptspiel beginnt, sucht Rose Winters einen Weg, ihre Kräfte zu verlieren.

Gleichzeitig wird sie diese aber nutzen müssen, um ihre Begegnungen mit den Face Eaters zu überleben, da sie diese mit ihren Fähigkeiten lange genug betäuben kann, um ihre Schwachpunkte anzuvisieren oder ihnen gänzlich aus dem Weg zu gehen. Schlussendlich bekamen Zuschauer einen ersten Vorgeschmack von den neuen Charakteren in „The Mercenaries Additional Orders“, darunter Lady Dimitrescu, die einen Schwarm Insekten beschwören kann, um ihre Feinde zu besiegen.

Resident Evil Village findet seinen Weg auf neue Plattformen: Capcom kündigt heute an, dass der achte Teil der Hauptreihe 2022 für Mac erscheinen wird. Ebenso wurde kürzlich die Veröffentlichung von Resident Evil Village Cloud für Nintendo Switch, am 28. Oktober 2022 bekannt gegeben. Eine Demo dieser Cloud-Version ist ab sofort über den Nintendo eShop verfügbar. Spieler können das gesamte Spiel direkt über die Demo vorbestellen oder kaufen, nachdem sie ihre Internetverbindung damit getestet haben.