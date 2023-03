Ruined King: A League of Legends Story: Kostenloses Next-Gen-Upgrade veröffentlicht

Riot Forge hat eine Next-Gen-Edition von Ruined King: A League of Legends Story für Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht.

Das Spiel präsentiert sich damit zum ersten Mal in 4K-Auflösung bei 60fps auf Xbox Series X und PlayStation 5 Konsolen.

Besitzer der Xbox One- und PlayStation 4-Version erhalten die neue Edition als kostenloses Upgrade. Im Microsoft Store ist es ansonsten als separater Kauf für 29,99 Euro erhältlich.

Ruined King: A League of Legends Story ist ein rundenbasiertes Einzelspieler-Rollenspiel, entwickelt von Airship Syndicate (den Machern von Battle Chasers: Nightwar und Darksiders Genesis, unter der Leitung des legendären Comiczeichners Joe Madureira).

Die Geschichte spielt in zwei Regionen von Runeterra: Bilgewater, eine geschäftige Hafenstadt, in der Seeungeheuerjäger, Hafenbanden und Schmuggler aus der ganzen bekannten Welt zu Hause sind, und die Schatteninseln, ein Land, das mit dem tödlichen Schwarzen Nebel verflucht ist, der die Insel einhüllt und alle, die mit ihm in Berührung kommen, verdirbt. Um einen gemeinsamen und mysteriösen Feind zu besiegen, werden die Spieler eine unwahrscheinliche Gruppe von geliebten League of Legends-Champions bilden – Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri und Pyke.

Next-Gen-Trailer zu Ruined King: A League of Legends Story: