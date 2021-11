Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered: Xbox-Version erscheint im Dezember

Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered erscheint am 8. Dezember auf Steam, Xbox und Nintendo Switch.

In dieser Weihnachtssaison kommen Sam & Max in die Hölle! Skunkape Games, ein kleines Indie-Team, das sich aus ehemaligen Telltale Games-Mitarbeitern zusammensetzt, wird am 8. Dezember sein zweites Sam & Max-Remaster, Sam & Max: Beyond Time and Space veröffentlichen.

Begleitet die Freelance-Polizei auf einem bizarren Abenteuer vom Nordpol zum Jungbrunnen, vom Weltraum zur Hölle und zurück.

In dieser fünfteiligen Sammlung miteinander verbundener Fälle sind Sam & Max wieder auf Verbrecherjagd und erleben einen Showdown mit dem Weihnachtsmann, ein Rennen, um einen riesigen Vulkan zu bändigen, und eine Konfrontation mit einem Eurotrash-Vampir. Und dann werden die Dinge noch merkwürdiger.

Ist der paranoide Ladenbesitzer Bosco an etwas dran, wenn er von einer großen Verschwörung spricht? Verheimlicht die Imbissbudenbesitzerin Stinky die Wahrheit darüber, was mit ihrem Großvater (der ebenfalls Stinky heißt) passiert ist? Wird die schüchterne Nachbarin Sybil Pandemik jemals die wahre Liebe finden? Hat jemand gesagt… GEBURTSTAG?!

Steigt ein in den DeSoto und erlebt einen urkomischen Ausflug, der besser aussieht und besser klingt als je zuvor – dank prächtiger HD-Grafik, überarbeiteter Beleuchtung und Lippensynchronisation, ausgefeilter Kameraführung, neu gemastertem Ton und acht brandneuen Musiktiteln mit Live-Jazzmusikern.

Zombies werden tanzen. Mariachis werden singen. Ein riesiger Kampfroboter wird die Straßen unsicher machen. Und wenn das Leben ihrer Freunde auf dem Spiel steht, werden Sam und Max ihre Seelen riskieren, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.