Shadows of Kurgansk: Experimentelles Survival-Horrorspiel veröffentlicht

Das Art-Horror-Spiel Shadows of Kurgansk ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch verfügbar.

Gaijin Entertainment und Yadon Studio geben bekannt, dass das experimentelle Survival-Horrorspiel Shadows of Kurgansk, das bisher nur für PC erhältlich war, nun auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch verfügbar ist.

Das Konsolen-Remaster bietet eine verbesserte Grafik und Benutzeroberfläche sowie weitere Verbesserungen, die auf dem Feedback der Nutzer der PC-Version basieren.

Shadows of Kurgansk versetzt die Spieler in eine dunkle und feindselige Umgebung, die einfach „The Zone“ genannt wird, und stellt sie vor die Herausforderung, lebendig und mit intaktem Verstand aus dem verwunschenen Gebiet zu entkommen.

Wilde Bestien, Zombies, Mutanten und ein paar überlebende Menschen streifen durch die Ruinen der Zivilisation, während die Spieler Pilze und Beeren sammeln, Tiere jagen, Waffen und Ausrüstung herstellen, Schutzräume bauen und in geheime Regierungsbunker einbrechen.

Während es wichtig ist, in Sicherheit zu bleiben, ist es auch eine ziemliche Herausforderung, bei Verstand zu bleiben, da die Anomalien der Zone dem menschlichen Verstand Streiche spielen. Shadows of Kurgansk bietet zwei Story-Kampagnen, in denen es darum geht, die Geheimnisse der Zone zu lüften, während die Modi Abenteuer und Überleben es Ihnen ermöglichen, die Zone frei zu erkunden und zu improvisieren.

Alle Konsolenversionen von Shadows of Kurgansk bieten eine Bildwiederholrate von 60 FPS, und PlayStation 5 Pro, Xbox One X, PlayStation 5 und Xbox Series X|S Spieler erhalten zusätzlich eine 4K-Auflösung. Das Spiel wird als Premium-Titel nur über den digitalen Vertrieb verkauft.

Sowohl das Originalspiel Shadows of Kurgansk als auch das Remaster für die Konsole wurden von Yadon Studio mit der Unterstützung von Gaijin Entertainment im Rahmen des Gaijin-Förderprogramms für neue Spieleentwickler entwickelt.