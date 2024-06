Showcase 2024: Hier gibt es heute den Xbox Games Showcase zu sehen

Autor:, in / Showcase 2024

So könnt ihr heute den Xbox Games Showcase mit anschließender Call of Duty: Black Ops 6 Direct mitverfolgen.

Heute, am 9. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit startet der Xbox Games Showcase mit Spielen von Activision, Blizzard, Bethesda, den Xbox Game Studios sowie Third Party-Partnern. Im Anschluss wartet ein Deep-Dive zum kommenden Shooter Call of Duty: Black Ops 6.

Der Xbox Games Showcase wird dabei in 4K mit 60fps hier übertragen:

Wer live dabei sein möchte, kann die Show auf folgenden Kanälen mitverfolgen:

Die YouTube-Streams auf /Xbox, /Bethesda und /ActivisionGames bieten 4K mit 60fps, alle anderen Kanäle strahlen die Show in 1080p mit 60fps aus.

Während die Show natürlich in englischer Sprache abgehalten wird, gibt es eine riesige Auswahl an zuschaltbaren Untertitel-Optionen. Auch Optionen für hörgeschädigte oder sehbehinderte Menschen sind auf den verschiedenen Kanälen verfügbar.

In den nachfolgenden Tagen wird Xbox die Highlights der Show, weitere Einblicke zu den vertretenen Spielen sowie eine Zusammenfassung der gesamten Show auf seinen verschiedenen Kanälen veröffentlichen.

Wir von XboxDynasty halten euch dazu natürlich vor, während und nach der Show auf dem Laufenden.

Nur noch eine kurze Frage: Was wünscht ihr euch heute zu sehen?