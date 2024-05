Showcase 2024: Warhammer Skulls-Event Zusammenfassung

Das Warhammer Skulls-Showcase kehrte gestern zurück und enthüllte eine Vielzahl von Weltpremieren, Updates und Ankündigungen, in die sich jeder Warhammer-Videospielfan vertiefen kann.

Unter der Moderation von Rahul Kohli (The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, Death and Other Details) wurde auf dem achten jährlichen Showcase die Weltpremiere von Warhammer 40.000: Mechanicus mit einem CGI-Trailer angekündigt, sowie die zukünftige Ankunft von Talisman 5th Digital Edition, zeitgleich mit der neuesten Ausgabe des physischen Brettspiels.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 erhält nicht nur einen, sondern gleich zwei Trailer, die brandneue PVP- und PVE-Modi sowie digitale Vorbestellungen für PC und Konsole enthüllen; außerdem wurde für den 18. Juni ein brandneuer DLC Forges of Corruption für Warhammer 40.000: Boltgun angekündigt, der neue Level, Waffen und einen kostenlosen Hordenmodus enthält.

Im Xbox Design Lab könnt ihr zur Feier des Tages Controller im Design von Space Marine 2 erwerben. Seht euch das Design des Xbox Elite Wireless Controller Series 2 bzw. des Xbox Wireless Controller an.

Warhammer 40.000: Rogue Trader kündigte derweil seinen ersten DLC, Void Shadows, für den 8. August an; und die frühere Warhammer Skulls-Weltpremiere Warhammer 40.000: Speed Freeks enthüllt sein Veröffentlichungsfenster und startet eine spielbare Beta-Demo jetzt auf Steam während Skulls.

Und als ob das noch nicht genug wäre, enthüllte Blood Bowl 3 die brandneue Fraktion Nekromantischer Schrecken als Teil der neuen Saison 5, die am 11. Juni zusammen mit dem plattformübergreifenden Spiel veröffentlicht wird.

Des Weiteren ist ein Demolition Pack DLC mit 11 neuen Einheiten für 4X Warhammer 40.000: Gladius erschienen.

Nicht zu vergessen sind die neun Warhammer-Videospiele, die Teil Free Play Days auf Xbox vom 23. bis 26. Mai sind.

Ebenfalls während des Showcases angekündigt:

Warhammer 40.000: Battlesector – Die nächste Fraktion, das Astra Militarum, wurde während des Showcases angekündigt, da kostenlose Einheiten als Teil von Warhammer Skulls eingeführt werden

– Die nächste Fraktion, das Astra Militarum, wurde während des Showcases angekündigt, da kostenlose Einheiten als Teil von Warhammer Skulls eingeführt werden Warhammer: Vermintide 2 – Ein Skulls Throne Event und Belohnungen wurden für Warhammer Skulls live geschaltet, zusammen mit einem großen QoL Spielupdate für Winds of Magic. Am 30. Mai wird die nächste Alpha für den neuen Vermintide Versus PVP-Modus verfügbar sein!

– Ein Skulls Throne Event und Belohnungen wurden für Warhammer Skulls live geschaltet, zusammen mit einem großen QoL Spielupdate für Winds of Magic. Am 30. Mai wird die nächste Alpha für den neuen Vermintide Versus PVP-Modus verfügbar sein! Warhammer 40.000: Darktide – Es wurde ein neuer Teaser für das neue kostenlose Update, Secrets of the Machine God, enthüllt, einschließlich eines ersten Blicks auf den brandneuen Level, der am 25. Juni erscheint.

– Es wurde ein neuer Teaser für das neue kostenlose Update, Secrets of the Machine God, enthüllt, einschließlich eines ersten Blicks auf den brandneuen Level, der am 25. Juni erscheint. Total War: Warhammer III – Während des Showcases wurde ein Trailer für den neuen kostenlosen legendären Helden Karanak gezeigt, der bald erscheinen wird.

– Während des Showcases wurde ein Trailer für den neuen kostenlosen legendären Helden Karanak gezeigt, der bald erscheinen wird. Warhammer 40.000: Tacticus – Die neue Erweiterung Machines of Wars wurde angekündigt und für Juni bestätigt. Sie bringt zum ersten Mal große Einheiten wie Panzer und Dreadnoughts in das erfolgreiche Handyspiel!

– Die neue Erweiterung Machines of Wars wurde angekündigt und für Juni bestätigt. Sie bringt zum ersten Mal große Einheiten wie Panzer und Dreadnoughts in das erfolgreiche Handyspiel! Warhammer 40.000: Warpforge – Eine neue Fraktion, die Adepta Sororitas, wurde vorgestellt und für Warhammer Skulls eingeführt, zusammen mit einem Teaser für zukünftige neue Inhalte

– Eine neue Fraktion, die Adepta Sororitas, wurde vorgestellt und für Warhammer Skulls eingeführt, zusammen mit einem Teaser für zukünftige neue Inhalte Horus Heresy: Legions – Die neue Inferno-Erweiterung wurde veröffentlicht, einschließlich Leman Russ und der Space Wolves Legion

– Die neue Inferno-Erweiterung wurde veröffentlicht, einschließlich Leman Russ und der Space Wolves Legion World of Tanks: Modern Armour – Der mächtige Rogal Dorn Kampfpanzer wird dem Konsolenspiel hinzugefügt

Der Showcase war der Startschuss für die achte jährliche Feier rund um Warhammer-Videospiele. Bis zum 30. Mai können Spieler auf Rabatte zugreifen. Darunter etwa bis zu 90 % Rabatt auf Warhammer-Titel, Angebote, Aktionen, zeitlich begrenzte Exklusivangebote, neue Inhalte, kostenlose Spiele (wie Gladius Free 2 Keep auf Steam) und Updates sowie DLCs für den gesamten Warhammer-Videospielkatalog auf Steam, Xbox, PlayStation, Epic, Windows 10, GOG, Apple, Geforce Now und vielen anderen.