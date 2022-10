Silent Hill Next: Film-Regisseur bestätigt Arbeiten an mehrerer Silent Hill-Spielen

Autor:, in / Silent Hill Next

Laut Silent Hill-Regisseur Christophe Gans befinden sich aktuell mehrere Silent Hill-Spiele in Entwicklung, zu denen auch ein Remake von Silent Hill 2 gehört.

Silent Hill-Regisseur Christophe Gans hat sich in einem Interview mit der französischen Website Movie and Game zu Wort gemeldet und kurzerhand das gerüchteweise von Bloober Team entwickelte Silent Hill 2 Remake sowie Arbeiten an weiteren Silent Hill-Spielen bestätigt:

„Ich arbeite mit dem Silent Team zusammen, den ursprünglichen Entwicklern von Konami, während wir hier sprechen, befinden sich mehrere Spiele in der Entwicklung. Es gibt mehrere Teams mit einer großen Auswahl an Spielen. Sie werden das Franchise wiederbeleben. Ich denke, sie waren beeindruckt vom Erfolg der Remakes von Resident Evil, bei denen es sich offensichtlich um außergewöhnliche Spiele handelt.“ „Ich arbeite nicht direkt an den Spielen, aber ich arbeite mit Konami zusammen. Allerdings nicht mit Kojima, sondern mit dem Silent Team, das ich kennengelernt habe, als ich den ersten Silent Hill-Film gedreht habe. Und sie sind immer noch hier.“

Wann mit den offiziellen Enthüllungen zum Silent Hill 2 Remake sowie den zahlreichen weiteren Silent Hill-Spielen zu rechnen ist, verriet der Regisseur nicht.