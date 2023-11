Silent Hill Next: Konami sucht Mitarbeiter für große Projekte

Autor:, in / Silent Hill Next

Intern will Konami seine Teams verstärken, die an großen Silent Hill-Projekten arbeiten sollen.

Die aktuelle laufenden Spiele-Projekte zu Silent Hill gab Konami bekanntlich aus der Hand und lässt externe Studios daran arbeiten. Selbst an der Entwicklung von AAA-Spielen beteiligt, ist das Studio schon seit Jahren nicht mehr. So wird Silent Hill 2 von Bloober Team entwickelt, Silent Hill f von NeoBards Entertainment und an Silent Hill: Townfall arbeitet No Code.

Möglicherweise ändert sich das aber und Konami entwickelt selbst ein neues Spiel. Kürzlich suchte man via Social-Media interne Teams für „große“ Silent Hill-Projekte.

Konami schrieb dazu auf X: „Das Silent Production Team sucht nach Künstlern, Planern, Ingenieuren und Projektmanagern. Bitte unterstützt uns bei dieser Arbeit, die viele Fans in Übersee hat! Das ist die Chance, in einer hochmodernen Entwicklungsumgebung an der Spieleproduktion beteiligt zu sein.“

Gerüchte zu weiteren Spielen aus der Welt von Silent Hill gab es schon in der Vergangenheit. Konami könnte genau dafür intern jetzt seine Teams verstärken. Neben Leaks zu Spielen tauchte kürzlich auch beim Australian Classification Board der Teitel Silent Hill: The Short auf, ein psychologisches Horrorspiel.