Silent Hill Next: Neuigkeiten zur Spielreihe für Mittwoch angekündigt

Autor:, in / Silent Hill Next

Jahrelang war es still um das Horrorfranchise Silent Hill. Doch in dieser Woche dürfen Fans offizielle Neuigkeiten erwarten.

Für diesen Mittwoch kündigte Konami über den Twitter-Account zur Spielreihe eine Übertragung an. Diese wird um 23:00 Uhr unserer Zeit stattfinden und neue Informationen für Spieler bereithalten.

Dazu schrieb man „In your restless dreams, do you see that town?“ oder zu Deutsch: „Siehst du diese Stadt in deinen unruhigen Träumen?“

Schon seit Jahren gibt es verschiedene Gerüchte zu Silent Hill. So könnten drei Spiele in Entwicklung sein. Darunter ein Remake von Silent Hill 2, welches von Bloober Team umgesetzt werden könnte und auch ein spielbarer Teaser mit Codenamen Sakura ist möglicherweise in der Mache.