Silent Hill Next: Anzahl neuer Silent Hill-Projekte könnte weiter steigen

Nach einer langen Durststrecke dürfen sich Horror-Fans in kommender Zeit mit dem Silent Hill 2 Remake, Silent Hill: Townfall und Silent Hill f gleich auf drei Silent Hill-Spiele freuen. Wie es scheint, könnten sich zukünftig noch weitere Ableger der beliebten Horror-Reihe dazugesellen.

Im Gespräch mit IGN Japan gibt Producer Motoi Okamoto einige Einblicke zu den Abläufen, die letztendlich zur Entscheidung Konamis für ein Remake des zweiten Teils sowie der Zusammenarbeit mit mehreren externen Entwicklerstudios für zusätzliche Spiele führten. Weitere solcher Kooperationen hält Okamoto für sehr realistisch:

„Die Silent Hill-Reihe lag schon eine ganze Weile brach. Konami als Unternehmen wollte die Serie wiederbeleben, und viele Leute, die hier arbeiten, wollten Silent Hill-Spiele entwickeln. Das Problem war nur, dass jeder eine andere Vorstellung davon hatte, was Silent Hill ist und warum er es liebte, was es schwierig machte, sich auf eine einzige Richtung zu einigen.“

„Ich kam in dieser Zeit zu Konami und wurde gefragt, ob ich etwas auf die Beine stellen könnte. Ich stimmte zu, alles unter einen Hut zu bringen und übernahm die Leitung des Projekts, sodass schließlich alle in die gleiche Richtung gingen.“

„In dieser Zeit kamen viele Indie-Horrorspiele heraus, von denen einige von Silent Hill beeinflusst waren. Wenn wir Silent Hill in diesem Umfeld wiederbeleben wollten, mussten wir seine Identität als Marke neu definieren, sie schärfen und differenzieren, damit sie sich abhebt.“

„Als wir darüber nachdachten, was die Identität von Silent Hill ausmacht, kamen wir zu dem Schluss, dass es der echte psychologische Horror der Serie ist. Und wenn man die Leute fragt, was echter psychologischer Horror ist, wird einem fast jeder Silent Hill 2 nennen.“

„Wir haben beschlossen, dass wir mit einem Remake von Silent Hill 2 beginnen müssen, wenn die Identität der Marke echter psychologischer Horror ist. Es gab natürlich einige Leute innerhalb der Firma, die meinten, es wäre besser, mit 1 zu beginnen, aber ich wollte dieses Projekt mit etwas beginnen, das diese Identität symbolisiert.“

„Wir können nicht alles selbst machen, was bedeutet, dass wir mit vielen verschiedenen Indie-Entwicklern zusammenarbeiten müssen, wenn wir viele verschiedene Silent Hills machen wollen. Deshalb haben wir versucht, mit Leuten auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, die Silent Hill-Spiele machen wollen, und sind an Bloober Team, Annapurna Interactive und No Code herangetreten.“

„Leider gibt es einige Projekte, die nie in die Tat umgesetzt wurden. Dennoch denke ich, dass die Zahl der Projekte, die wir haben, nur weiter wachsen wird. Die Tatsache, dass wir Silent Hill wiederbeleben, war bis jetzt ein Geheimnis, also konnten wir nicht einfach rausgehen und rufen: ‚Hey, Leute! Bringt uns eure Silent Hill-Projekte!‘ Das können wir jetzt tun, wenn also Entwickler aus der ganzen Welt, die Silent Hill lieben, uns ihre Vorschläge unterbreiten, verspreche ich, dass wir uns jeden einzelnen davon ansehen werden. Wir sind ganz Ohr.“