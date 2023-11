TEKKEN 8: Reina verweist ihre Gegner in die Schranken

Autor:, in / TEKKEN 8

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Reina ist der neuste Charakter aus TEKKEN 8, der jetzt samt Gameplay vorgestellt wurde und ihre Gegner direkt in die Schranken verweist.

Am Wochenende enthüllte Bandai Namco Entertainment Europe einen weiteren Charakter für TEKKEN 8. Der neuste Teil der Kampfspielreihe wird am 26. Januar 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

Die im Trailer vorgestellte Reina ist der neuste Zugang im Roster, die am King of Iron Fist-Turnier teilnehmen wird. Wie sie ihre Gegner in die Schranken weist, könnt ihr euch einmal selbst anschauen.