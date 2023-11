Golden Joystick Awards: Aufzeichnung und Gewinner der 41. Verleihung

Die Gewinner der 41. Golden Joystick Awards wurden in einer glanzvollen Zeremonie live aus dem Royal Lancaster Hotel in London bekannt gegeben und weltweit gestreamt.

Fast 5 Millionen öffentliche Stimmen wurden abgegeben, um die Gewinner in 20 verschiedenen Kategorien zu bestimmen, die die bemerkenswerte Menge an hochkarätigen Spielen widerspiegeln, die dieses Jahr veröffentlicht wurden. Drei weitere Kategorien, Critics‘ Choice, Breakthrough Award und Streamers‘ Choice, wurden von Kritikern gewählt.

Baldur’s Gate 3 und Larian Studios erhielten sieben Preise, darunter „Ultimate Game of the Year“, „Best Game Community“, „Best Storytelling“ und „Studio of the Year“, und Neil Newbon, Astarion in Baldur’s Gate 3, gewann die neue Kategorie „Best Supporting Performer“.

Weitere Gewinner des Abends waren Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, das den Preis für die beste Spielerweiterung und den besten Spiel-Trailer erhielt; Geometric Interactive, die den Breakthrough Award für Cocoon gewannen; Alan Wake 2, das den begehrten Critics‘ Choice Award erhielt und Sea of Stars, das als bestes Indie-Spiel ausgezeichnet wurde.

Weitere Gewinner waren Final Fantasy VII Rebirth als Most Wanted Game, Resident Evil 4 als PlayStation Game of the Year, Starfield als Xbox Game of the Year und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom als Nintendo Game of the Year.

Außerdem wurden Preise für die besten Darbietungen des Jahres vergeben: Ben Starr, Clive Rosfield in Final Fantasy XVI, wurde als bester Hauptdarsteller und Neil Newbon, Astarion in Baldur’s Gate 3, als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Die Preisverleihung wurde von Troy Baker moderiert, zusammen mit besonderen Gästen aus der Welt der Spiele, darunter die Schauspieler Manon Gage, Maggie Robertson, Ben Starr, Yuri Lowenthal, Stephanie Joosten, Samantha Béart und Neil Newbon, sowie Elvira Björkman und Nicklas Hjertberg von Two Feathers und Gosia Mitręga, Executive Producer der neuen Witcher-Saga bei CD PROJEKT RED. Außerdem Amelia Tyler, Erzählerin von Baldur’s Gate 3, die die Zuschauer durch die Spiele und Studios führte, die dieses Jahr nominiert wurden.

Liste der Gewinner:

Best Storytelling – Baldur’s Gate 3 (Publikumswahl)

Still Playing Award – No Man’s Sky (Publikumswahl)

Best Visual Design – Baldur’s Gate 3 Publikumswahl)

Studio of the Year – Larian Studios (Publikumswahl)

Best Game Expansion – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (Publikumswahl)

Best VR Game – Horizon Call of the Mountain (Publikumswahl)

Best Indie Game – Sea of Stars (Publikumswahl)

Best Multiplayer Game – Mortal Kombat 1 (Publikumswahl)

Best Audio – Final Fantasy XVI (Publikumswahl)

Best Game Trailer – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Official Cinematic Trailer (Publikumswahl)

Streamers’ Choice – Valorant (Kritikerwahl)

Best Game Community – Baldur’s Gate 3 (Publikumswahl)

Best Gaming Hardware – PlayStation VR2 (Publikumswahl)

Breakthrough Award – Cocoon / Geometric Interactive (Kritikerwahl)

Critics’ Choice Award – Alan Wake 2 (Kritikerwahl)

Best Lead Performer – Ben Starr – Clive Rosfield, Final Fantasy XVI (Publikumswahl)

Best Supporting Performer – Neil Newbon – Astarion, Baldur’s Gate 3 (Publikumswahl

Nintendo Game of the Year – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Publikumswahl)

PC Game of the Year – Baldur’s Gate 3 (Publikumswahl)

Xbox Game of the Year – Starfield (Publikumswahl)

PlayStation Game of the Year – Resident Evil 4 (Publikumswahl)

Most Wanted Game – Final Fantasy VII Rebirth (Publikumswahl)

Ultimate Game of the Year – Baldur’s Gate 3 (Publikumswahl)

Insgesamt waren über 115 Spiele, Studios, Hardware und Schauspieler in 20 Preiskategorien vertreten, die von der Öffentlichkeit gewählt wurden, darunter „Ultimate Game of the Year“, „Most Wanted“, „Best Gaming Hardware“ und „Studio of the Year“.

Die Kritiker vergaben zwei Preise – den „Critics‘ Choice“ und den „Breakthrough Award“, während die Content-Ersteller den „Streamers‘ Choice Award“ verliehen.

Bei der Preisverleihung gab es auch eine besondere musikalische Darbietung von „You Are My Sunshine“, einer bemerkenswerten Zusammenarbeit zwischen dem Bloober-Team und der polnischen Künstlerin Natalia Szroeder.

Aufzeichnung der Verleihung: