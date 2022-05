Simon the sorcerer Origins: Prequel zum Point-and-Click-Abenteuer angekündigt

Autor:, in / Simon the sorcerer Origins

Nach 30 Jahren ist es Zeit, zu den Anfängen zurückzukehren: Leonardo Interactive kündigt Simon the Sorcerer Origins an.

Publisher Leonardo Interactive und Entwickler Smallthing Studios schlagen ein neues Kapitel in der Geschichte der Videospiele auf und kündigen an, dass Simon the Sorcerer Origins, das Prequel zum ursprünglichen Point-and-Click-Abenteuer Simon the Sorcerer, derzeit für PC und Konsolen in Entwicklung ist.

Die Marke „Simon the Sorcerer“ unterhält die Fans seit fast 30 Jahren und die Veröffentlichung des Vorgängers Origins soll eine frische, moderne Neuinterpretation dieses klassischen Abenteuerspiel-Franchise bringen.

Simon the Sorcerer hat den Weg für viele der beliebten Point-and-Click-Grafikadventures geebnet, die die Fans seit fast 30 Jahren unterhalten, und hat die Herzen der Spieler erobert, als es auf MS DOS und Amiga-Computern veröffentlicht wurde.

Die Entwicklung von Simon the Sorcerer Origins wurde mit moderner Grafik und innovativen Spielmechaniken ausgestattet und soll sowohl Fans der Originaltitel als auch eine neue Generation von Spielern ansprechen, die sich für die Wiederbelebung dieser klassischen Franchise begeistern.

Simon the Sorcerer Origins ist die offizielle Vorgeschichte zum Originalspiel Simon the Sorcerer und versetzt die Spieler in die Zeit einige Wochen vor den Ereignissen der ersten Episode zurück.

Die Spielwelt ist in einem modernen visuellen Stil gestaltet, der mit nahtlosen Echtzeitsequenzen, Magie und Rätsellösungen gefüllt ist, die mit einer fesselnden Handlung verbunden sind, die endlich einige wichtige Fragen beantwortet, die von den Fans des ersten Spiels aufgeworfen wurden.

„Wir sind überglücklich, endlich Simon the Sorcerer – Origins ankündigen zu können und die aufregende Entwicklungsreise mit Smallthing Studios zu beginnen“, kommentiert Leonardo Caltagirone, Gründer von Leonardo Interactive. „Es war schon lange unser Wunsch, einen der beliebtesten und kultigsten Charaktere der Spieleindustrie wiederzubeleben. Unser Ziel ist es, eine neue Welt zum Leben zu erwecken, mit wunderschöner moderner Grafik und völlig neuen Spielmechaniken, um die unerzählte Geschichte von Simons Ursprüngen zu erzählen“.

Leonardo Interactive und Smallthings Studios werden in Kürze weitere Informationen zu diesem spannenden Prequel veröffentlichen.