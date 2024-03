Simon the Sorcerer Origins: Neues Gameplay zum Point-and-Click-Adventure

Autor:, in / Simon the Sorcerer Origins

Bei der Future Games Show wurde neues Gameplay aus dem Point-and-Click-Adventure Simon the Sorcerer Origins gezeigt.

Ein brandneuer Overview-Trailer zu Simon the Sorcerer Origins, dem Prequel zum kultigen Point-and-Click-Adventure aus den 1990er Jahren, das von Smallthing Studios entwickelt und von Publisher Leonardo Interactive unterstützt wird, hat im Rahmen des Future Games Show Spring Showcase Premiere gefeiert.

Simon the Sorcerer Origins ist ein rein italienisches Projekt, das Simon und Mike Woodroffe, die ursprünglichen Schöpfer von Simon the Sorcerer, sofort für sich gewinnen konnte. Sie begrüßten begeistert den Wunsch des Teams, die Abenteuer des jungen Zauberers in einem nostalgischen, aber dennoch modernen Spiel umzusetzen.

Der Trailer enthält brandneue Gameplay-Szenen mit dem britischen Schauspieler Chris Barrie, dem Original-Synchronsprecher der Hauptfigur, und Musik aus dem Soundtrack, komponiert von Mason Fisher.

Simon the Sorcerer Origins wird liebevoll von einem Team aus 80 Profis entwickelt, die sich der Aufgabe verschrieben haben, ein neues Abenteuer zu schaffen, das das Erbe von Simon the Sorcerer mit 15.000 handgezeichneten Bildern würdig fortsetzt. Zudem ist die Pop-Legende Rick Astley mit seinem Hit „Together Forever“ am Spiel beteiligt.

Simon the Sorcerer Origins wird 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch, PC, Linux und Steam Deck erhältlich sein und in mehreren Sprachen lokalisiert werden.