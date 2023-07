Simon the Sorcerer Origins: Interview mit dem Lead Game Designer

Autor:, in / Simon the Sorcerer Origins

Simon the Sorcerer Origins ist das Prequel zu den Simon the Sorcerer-Spielen aus den 90er Jahren. Genauso wie die originalen Spiele ist der Vorgänger ein Point-and-Click-Adventure mit dem namensgebenden Simon in der Hauptrolle. Entwickelt wird das Spiel von Smallthing Studios, welches ihren Sitz in Italien hat. In einem Presse-Event vom Publisher Leonardo Interactive hatten wir die Gelegenheit, mit Fabrizio Rizzo, dem Lead Game Designer des Spiels zu sprechen.

Hallo, ich bin Gary von XboxDynasty und habe eben einen kleinen Einblick in das Spiel bekommen können. Würden Sie sich unseren Lesern vorstellen?

Hallo, mein Name ist Fabrizio Rizzo und ich bin Lead Game Designer und Narrative Designer für Simon the Sorcerer Origins. Seit 2020 arbeite ich bei Smallthing Studios und bin unter anderem für die Geschichte des Prequels verantwortlich. Ich bin übrigens auch ein großer Fan von Xbox und hatte damals die originale Xbox mit dem riesigen Controller, dem „Duke“. Halo: Combat Evolved war übrigens eines meiner Lieblingsspiele.

Halo ist auch eines meiner Lieblingsspiele. Kommen wir zu Simon the Sorcerer Origins. Es ist bekanntlich ein Prequel zu den Originalspielen, die in den 90er Jahren erschienen sind. Mittlerweile liegen knapp 30 Jahre dazwischen und viele Spieler werden die originalen Spiele nie erlebt haben. Inwiefern wird sich die Spielerfahrung für beide Gruppen unterscheiden?

Wir achten sowohl darauf, dass neue, als auch alte Spieler ihren Spaß haben werden. Da es ein Prequel ist, muss man die alten Spiele nicht gespielt haben. Neue Spieler werden gut in der Lage dazu sein, sich in die Welt hineinzuversetzen und Freude zu haben. Es ist ein neuer Anfang und vor allem eine Hommage zu den früheren Werken von Mike und Simon Woodroffe. Ältere Spieler werden hingegen viele Anspielungen bemerken und vermutlich zu Tränen gerührt sein, weil sie sich an manche Dinge erinnern. Es war unser Ziel, eine emotionale Wirkung zu erzeugen und wir hoffen, dass ältere Spieler Bekanntes sehen und sagen: „Oh mein Gott, sie haben daran gedacht“.

Wenn wir schon dabei sind: Die ersten beiden Simon the Sorcerer-Spiele wurden vor langer Zeit von einem anderen Team entwickelt. Wie viel kreative Freiheit habt ihr euch genommen, um dieses Spiel zu entwickeln?

Bei den ersten Spielen wurden viele geschichtliche Themen offen gelassen. Damals war es unüblich, Dinge zu erklären und allem eine Hintergrundgeschichte zu geben. Wir haben uns diese offenen Fragen angeschaut, sie bestmöglich studiert und geben eine Antwort darauf. Ich liebe das originale Simon the Sorcerer-Spiel und respektiere es zutiefst. Wir wollten die Geschichte nicht umschreiben, sondern erweitern. Deswegen glaube ich, dass die Spiele sehr gut miteinander harmonieren und sich ergänzen.

Inwiefern erweitert ihr die Welt?

Wir haben neue Orte, neue Legenden und neue Geschichten kreiert. Und während wir das getan haben, haben wir ein spaßiges Spiel geschaffen, welches voller Humor ist, viele Witze hat und welches unserer Meinung nach erinnerungswürdig ist. Es ist kein ernstes und seriöses Spiel. Es soll den Spieler zum Lachen bringen, aber auch Emotionen erwecken. Das war unser Hauptfokus.

Wenn man sich die Vergangenheit anschaut, gibt es auch viele Beispiele dafür, wie Prequels und Sequels die Ursprungsgeschichte nachhaltig verschlechtert haben, siehe bspw. Star Wars. Gab es bei euch einen Prozess oder einen Gedankengang, der dies verhindern wollte?

Ehrlich gesagt wissen wir es nicht. Ich bin ein Fan und habe dementsprechend auch Angst vor dem, was wir tun. Wir wollten unseren Respekt erweisen, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir das wirklich gut tun. Die Woodroffe-Geschwister (die leitenden Entwickler der Originalspiele) wollten vor einiger Zeit schauen, wie wir voranschreiten und welche Fortschritte wir machen. Sie waren glücklicherweise von unserer Arbeit überwältigt! Und das fühlt sich fantastisch an. Die damaligen Entwickler zu beeindrucken ist ein riesiges Lob und es gab uns das Gefühl, dass wir etwas richtig machen. Wir sind immer noch in der Entwicklungsphase und ehrlich gesagt können wir selber nicht genug von unserem Spiel haben. Wir lieben es und wir lachen über unsere eigenen Witze. Wir glauben, dass Simon nun ein tiefgründigerer Charakter ist. Auch die Musik ist an das Original angelehnt. Wir würden aber auch nicht behaupten, dass wir die Welt in dem Sinne bereichern, sondern lediglich unseren Respekt erweisen und das Spiel in diese Zeit bringen. Wir verfeinern Details, simplifizieren einige Aspekte und versuchen, dass es für die Spielgemeinschaft im Jahre 2024 funktioniert.

Was war eure größte Herausforderung bei der Entwicklung?

Wir hatten zwei, vielleicht sogar drei große Herausforderungen. Die eine war es, einen Artstyle zu finden, der Simon in unsere Zeit bringt und dennoch funktioniert. Damals war man noch an den Pixel-Artstyle gebunden, heute wäre es eher eine kreative Entscheidung. Wir wollten aber einen Stil finden, der heute sehr gut funktioniert und wir glauben, dass uns das gelungen ist. Die andere Herausforderung war es, etwas Neues einzubringen, wie bspw. neue Rätsel oder Ähnliches. Ebenso war es uns wichtig, dass das Spiel auf mehreren Konsolen und Plattformen gleich gut funktioniert. Die Xbox Series S ist zum Beispiel nicht so leistungsfähig wie die Xbox Series X, aber dennoch läuft das Spiel auf jeder Konsole rund und wir könnten nicht glücklicher darüber sein. Wir wissen, dass unsere Spieler unsere Arbeit genießen können, egal, auf welcher Plattform sie spielen.

Man merkt Ihnen sofort an, dass sie mit viel Leidenschaft und Begeisterung dabei sind.

Auf einer Skala von 1 bis 10 ist meine Leidenschaft bei einer 100. Seit ich fünf Jahre alt bin, wusste ich, dass ich Spiele erschaffen will. Die Branche ist in Italien nicht sehr groß, weswegen ich da meine Schwierigkeiten hatte, aber ich bin sehr froh darüber, dass ich es letztendlich geschafft habe, meinen Traum wahr werden zu lassen.

Gibt es Pläne für weitere Inhalte nach der Veröffentlichung?

Wir arbeiten daran, dass Spieler bei der Veröffentlichung das volle Paket haben, die komplette Erfahrung. Alles, was wir erzählen wollen, wird bereits zum Veröffentlichungsdatum verfügbar sein und wir wollen absolut nichts auslassen. Ich bin kein Fan davon, ein Spiel Monate nach der Veröffentlichung zu erweitern. Zu diesem Zeitpunkt haben viele Spieler viele Dinge bereits vergessen und sind nicht mehr völlig drin. Es wird also keine Inhalte vor und nach der Veröffentlichung geben. Mein Ziel ist es, dass Leute das Prequel spielen und im Anschluss die anderen zwei Spiele nachholen werden.

Gibt es etwas, das Sie abschließend noch unseren Lesern mitteilen möchten?

Eine Sache nur: Danke für die Geduld, die ihr uns zeigt. Wir arbeiten jeden Tag an dem Spiel und wir wissen, dass die Wartezeit hart sein kann. In Zukunft werdet ihr mehr von Simon sehen und wir werden euch in kürzeren Intervallen mit Updates versorgen. Ich hoffe, dass egal wer oder wo ihr seid, ihr Spaß mit Simon the Sorcerer Origins haben werdet. Das ist nämlich das, was wird anstreben: Wir wollen Menschen glücklich machen.

Vielen Dank für das Interview.

Ich danke, es war mir eine Freude.

Simon the Sorcerer Origins erscheint 2024 für Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.