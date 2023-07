Diablo IV: Entwickler wollen neue Aktivitäten und mehr bringen

Autor:, in / Diablo IV

In letzter Zeit machte Diablo IV vor allem mit negativen News von sich reden: Der Battle Pass und auch der aktuelle Patch kamen bei den Fans nicht gut an. Doch im Rahmen des aktuellen Campfire Streams haben die Verantwortlichen von Blizzard Besserung versprochen.

So plant man beispielsweise in nächster Zeit neue Aktivitäten in die Weltstufe 3 und 4 einzufügen, um euch weiter zu motivieren. Außerdem ist geplant, dass einzigartige Gegenstände ein wenig öfter gefunden werden können, dafür werden die Schatzgoblins verstärkt, damit diese Aspekte und legendäre Gegenstände beim Kampf verlieren.

Weiterhin sind verschiedene UI-Anpassungen geplant, wie bessere Filter zum Item-Vergleich oder aber ein Loadout-System, mit dem ihr euch verschiedene Ausrüstungssets erstellen könnt. Natürlich werden auch die Klassen weiter überarbeitet, wobei momentan vor allem der Magier und die Begleiter des Nekromanten im Fokus stehen.