Skabma Snowfall: Groovt zu den Rhythmen der Sámi Spirit Drum

Skabma-bop-ba-dop-bop – groovt zu den Rhythmen der Sámi Spirit Drum in Skábma Snowfall.

Skábma Snowfall ist bereit, die Spieler auf den Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch zu verzaubern.

Anlässlich des internationalen Tages der indigenen Völker der Welt am 9. August 2023 freuen sich PID Games und Red Stage Entertainment, eine revolutionäre erzählerische Eskapade vorstellen zu können, die nahtlos ein fesselndes Gameplay mit dem komplexen Gewebe der samischen Kultur verwebt.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Áilu, einem mutigen jungen samischen Hirten, und taucht in eine Welt ein, in der alte Geschichten und magische Geheimnisse aufeinandertreffen.

Als eine seltsame Krankheit das Land befällt, entdeckt Áilu auf seiner Mission, seine Heimat zu retten, die verborgene Kraft der Noaidi-Trommel und der vertrauten Geister, die das uralte Wissen der samischen Heiler widerspiegeln.

Skábma Snowfall wurde mit Respekt vor der Tradition entwickelt und wird in der speziellen Sprache der Nordsámi erzählt. Es lädt dazu ein, Rätsel zu lösen, wunderschöne Landschaften zu erkunden und Verbindungen zwischen den Generationen herzustellen. Inmitten ruhiger Landschaften erlebt ihr dieses unterhaltsame Abenteuerspiel, in dem kulturelle Geschichten auf spannende Herausforderungen treffen.

Skábma Snowfall könnt ihr euch ab sofort im Microsoft Store für 24,99 EUR sichern.