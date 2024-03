Sky of Tides: Trailer mit Neuigkeiten zur Zeichentrickserie

Autor:, in / Sky of Tides

Neuer „Sky of Tides“-Trailer und spannende Zeichentrickserie enthüllt: Mit der Ankündigung von Sky of Tides wird das spannende Sci-Fi-Spieluniversum erweitert: Atla TV-Serie.

Der Indie-Publisher ESDigital Games hat einen neuen Gameplay-Trailer für das kommende Sci-Fi-Narrativspiel Sky of Tides vorgestellt.

ESDigital Games hat außerdem angekündigt, dass das Spiel später im Jahr 2024 für PC über Steam und EGS, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen wird. Fans können eine actiongeladene PC-Demo von Steam herunterladen und das Spiel zu den Wunschlisten hinzufügen.

Sky of Tides wurde von Lofty Sky Entertainment Inc. entwickelt und ist ein handlungsorientiertes Sci-Fi-Abenteuer mit RPG-Elementen, das in einem technologisch fortgeschrittenen Universum am Rande des Krieges spielt.