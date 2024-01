Sky of Tides: Sci-Fi-Abenteuer mit RPG-Elementen enthüllt

Autor:, in / Sky of Tides

ESDigital Games kündigt Publishing-Deal für Sky of Tides an. Sky of Tides ist ein handlungsorientiertes Sci-Fi-Abenteuer mit RPG-Elementen.

Der Indie-Publisher ESDigital Games freut sich, einen neuen Publishing-Deal zur Veröffentlichung von Sky of Tides, entwickelt von Lofty Sky Entertainment Inc. für PC über Steam, PlayStation und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch bekannt zu geben.

Story: Ein Unglück hat die Welt Numen in neun schwimmende Planetoiden zersplittert. Verschiedene Nationen schweben nun isoliert voneinander am Himmel, während der Ozean über ihnen allen schwebt und den zerbrochenen Planeten einhüllt, der am seidenen Faden hängt.

Zwei rivalisierende Mächte wetteifern um die Kontrolle – das Syndikat durch sein Monopol auf eine wenig bekannte, aber mächtige Technologie, die auf geheimnisvollen Corron-Mineralien beruht, die es kontrolliert, und der Souverän, der eine Rückkehr zu den inzwischen fast verlorenen Wegen der Alten bevorzugt, die in den verbotenen Numen-Bänden beschrieben sind.

Erforscht unbekannte und uralte Länder: Reist weiter weg von zu Hause, als ihr jemals zuvor gewesen seid. Von der Rytail-Farm deiner Familie auf Yantar bis zum rauen, trostlosen Ödland der Gebleichten Relikte.

Durchleuchtet die geheimnisvollen und uralten Landschaften von Numen und entdeckt Gegenstände, um die Welt um euch herum zu verstehen. Ihr wisst nie, was ihr auf eurem Weg finden werdet.

Dialogentscheidungen formen euren Charakter: Es geht nicht nur darum, was ihr tut, sondern wie ihr reagiert. Überlegt euch, wer ihr sein wollt, denn die Welt von Numen spiegelt sich in eurer Persönlichkeit, den Gegenständen in der Welt und euren Dialogoptionen wider.

Die Dialogoptionen, die ihr trefft, spiegeln sich in euren Charakterwerten wider, mit denen ihr weitere Dialogoptionen und einzigartige Anpassungsgegenstände freischalten könnt. Steigert eure Intelligenz, euren Humor, euren Mut, euer Mitgefühl und euer Glück, aber seid vorsichtig mit dem, was ihr sagt, denn die Leute, die ihr unterwegs trefft, haben keine Angst, euch zu widersprechen.

Ein handlungsorientiertes Sci-Fi-Abenteuer: Ihr spielt die Rolle von Rin, der Tochter des Syndikat-Forschers Lu D’Lorah, der eine Verschwörung zur Aushungerung des Volkes von Numen aufdeckt und dann verschwindet.

Auf der Suche nach eurem Vater trefft ihr auf alle möglichen interessanten Numeniten – manche Freunde, manche Feinde. Entdeckt eine verborgene Macht, die die Antwort auf die Heilung des zerstörten Planeten sein könnte, bevor es zu spät ist, aber seid vorsichtig, es gibt auch andere, die diese Macht suchen.