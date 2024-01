Autor:, in / Age of Wonders 4

Age of Wonders 4: Primal Fury erscheint am 27. Februar. Eine neue Kultur, neue Zauberbücher und wilde Bestien in Triumphs preisgekröntem Fantasy-Strategiespiel.

Paradox Interactive und die Triumph-Studios haben heute das Veröffentlichungsdatum von Age of Wonders 4: Primal Fury bekannt gegeben.

Das neue Inhaltspaket für das preisgekrönte Fantasy-Strategiespiel erscheint am 27. Februar 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox X|S.

Die Studios enthüllten auch die vollständige Liste der Features, die in Primal Fury enthalten sein werden. Darunter befinden sich eine neue urtümliche Kultur, bei der sich alles um die Beherrschung von Bestien und der Natur dreht, neue Zauberbücher, um die Kräfte von Nebel und Sturm zu nutzen, neue körperliche Formen, Reittiere und vieles mehr.

Primal Fury wird auf allen Plattformen zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro erhältlich sein. Spieler, die die Premium Edition von Age of Wonders 4 oder den Expansion Pass erworben haben, erhalten Primal Fury zum Verkaufsstart ohne zusätzliche Kosten.

Im Age of Wonders 4: Primal Fury Content Pack entdecken die Spieler neue Wege, Reiche zu erobern und das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Die neue urtümliche Kultur ermöglicht es den Spielern, einen Tiergeist zu kanalisieren, der ihr Reich sowohl physisch als auch spirituell formt.

Der Tome of Fey Mists und der Tome of the Stormborne, die beide in Primal Fury enthalten sind, bieten neue Zaubersprüche, mit denen sich Truppen in magischem Nebel verbergen, Vorteile auf Meeren und Küsten erlangen und sogar Armeen in furchterregende Nagas verwandeln lassen.

Das Paket wird zusammen mit dem kostenlosen Wolf-Update veröffentlicht, das neue Features und Verbesserungen enthält, die von der Age of Wonders-Community gewünscht wurden.

Dazu gehören eine Überarbeitung der Nekromantie, neue zufallsgenerierte Gegenstände und Kriegsbelohnungen, um Verbündete in Konflikten besser kontrollieren zu können.

Die wichtigsten Features von Age of Wonders 4: Primal Fury:

Urtümliche Kultur: Von der Tunnelspinne bis zum Gletschermammut: Die Spieler können eines von sieben Urtieren für ihr Volk auswählen, um es zu verehren und ihr physisches und spirituelles Leben zu gestalten. Jedes Tier ist an ein bestimmtes Terrain und einen bestimmten Schadenstyp gebunden, so dass sie das Land in das von ihnen gewählte Biome terraformen und mächtige Verstärkungen im Kampf erhalten können. Die Spieler können sich auf die Suche nach dem jeweiligen Urtier begeben und sich Belohnungen verdienen.

Neue Gestalten für Wolfs- und Ziegenwesen, neue physische Formen für die Spielervölker, die neue Fantasien für das Imperium ermöglichen. Sie können eine Fraktion arkaner Wölfe oder waldbewohnender Satyrn erschaffen!

neue physische Formen für die Spielervölker, die neue Fantasien für das Imperium ermöglichen. Sie können eine Fraktion arkaner Wölfe oder waldbewohnender Satyrn erschaffen! Zwei neue Bücher: Buch der Feenebel: Spezialisiert auf das Verbreiten von magischen Nebeln, die Einheiten vor Fernkampfangriffen schützen und Stärkungszauber gewähren. Buch des Sturmreiters: Konzentriert sich auf die Kontrolle von Wasser und Blitzen. Spieler erhalten mächtige wirtschaftliche Stärkungszauber von Meeresprovinzen, bauen furchterregende Sturmbringer-Einheiten und verwandeln ihre Armeen in Naga!

4 neue Reittiere und 6 neue Wildtiereinheiten , um mit ihnen und gegen sie zu kämpfen!

, um mit ihnen und gegen sie zu kämpfen! Neue Reichsinhalte , welche die Reiche der Spieler in eine Welt mit feindseligen Gewässern stürzen, in der ein Krieg zwischen zwei mächtigen Godir der Natur tobt.

, welche die Reiche der Spieler in eine Welt mit feindseligen Gewässern stürzen, in der ein Krieg zwischen zwei mächtigen Godir der Natur tobt. Primal Fury-Interface-Skin, mit dem man Age of Wonders 4 mit einem wilden neuen visuellen Design mit Holzrahmen und blühenden Blumen spielen kann.

Die Wunder der Natur gibt es im Teaser-Trailer zu sehen: