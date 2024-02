Age of Wonders 4: Primal Fury jetzt erhältlich

Autor:, in / Age of Wonders 4

Mit Age of Wonders 4: Primal Fury eine wilde Welt erobern. Neuestes Content Pack für das preisgekrönte Fantasy-Strategiespiel jetzt erhältlich.

Paradox Interactive hat Age of Wonders 4: Primal Fury von Triumph Studios veröffentlicht, das neueste Inhaltspaket für das magische Strategiespiel.

Primal Fury ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox X|S zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro oder als Teil der Age of Wonders 4 Premium Edition bzw. des Expansion Pass erhältlich.

Im Mittelpunkt des Inhaltspakets steht eine neue prähistorische Kultur, die es den Spielern ermöglicht, ihre wildesten Fantasien auszuleben und die Kontrolle über Bestien, Natur und Magie wie nie zuvor zu erlangen.

Zusätzlich zu Primal Fury erhalten alle Age of Wonders 4-Spieler heute das kostenlose Wolf-Update, das Features, Verbesserungen und Spieländerungen enthält, die von der Age of Wonders-Community gewünscht wurden.

Mit einem überarbeiteten Geisterbeschwörungssystem, Kriegsbelohnungen, um Verbündete auf die eigene Seite zu ziehen, und einem brandneuen Zufallsgenerator für die Heldenausrüstung fügt das kostenlose Update dem preisgekrönten Fantasy-Strategie-Titel neue Ebenen und Optionen hinzu.

Paradox bietet Spielern die Möglichkeit, die unglaublichen Welten von Age of Wonders 4 während einer Free-to-Play-Periode mit dem Xbox Game Pass vom 29. Februar bis zum 4. März 2024 auszuprobieren.

Im Age of Wonders 4: Primal Fury Content Pack entdecken die Spieler neue Wege, Reiche zu erobern und das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Die neue urtümliche Kultur ermöglicht es den Herrschern, ein Urtier zu kanalisieren, das ihr Reich sowohl physisch als auch spirituell formt.

Der Foliant der Feennebel und der Foliant der Sturmgeborenen, die beide in Primal Fury enthalten sind, bieten neue Zaubersprüche, um Truppen in magischem Nebel zu verbergen, sich Vorteile über Meere und Küsten zu verschaffen und sogar Armeen in furchterregende Nagas zu verwandeln.

Die wilden Welten von Primal Fury sind in einem neuen Trailer zu sehen: