Age of Wonders 4: Gameplay zur großen Empires & Ashes Erweiterung

Paradox Interactive und Triumph Studios enthüllen Age of Wonders 4: Empires & Ashes Gameplay.

Paradox Interactive und Triumph Studios gaben Details zu Age of Wonders 4: Empires & Ashes bekannt, einer großen Erweiterung für das erfolgreiche Fantasy-Strategiespiel. Das Paket umfasst die bisher größte Inhaltserweiterung in Age of Wonders 4 und führt eine industrielle Kriegskultur, eine neue vogelartige Körperform, eine zusätzliche Siegbedingung, neue Zauberbände, Reittiere, Missionen und mehr ein.

Empires & Ashes wird am 7. November 2023 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro erscheinen. Spieler, die die Premium Edition von Age of Wonders 4 oder den Erweiterungspass erworben haben, erhalten Empires & Ashes bei Erscheinen der Erweiterung.

In Age of Wonders 4: Empires & Ashes können die Spieler der Tradition die Stirn bieten und Magie und Stahl mit neuen Techniken kombinieren, um mächtige Kriegsmaschinen zu erschaffen und feindliche Städte zu verwüsten. Die Reaver-Kultur ist wild entschlossen, die Gesellschaft durch Industrie voranzutreiben, und durch das Freischalten der Siegel der Macht können die Spieler eine neue Art von Sieg erringen und das Astralmeer kontrollieren.

Lennart Sas, Mitbegründer der Triumph Studios und Director von Age of Wonders 4, sagte: „Age of Wonders 4 wird durch die laufende Entwicklung und das Feedback der Community ständig weiterentwickelt. Um unserer Fantasiewelt neue und andere Elemente hinzuzufügen, fügen wir eine neue Kultur hinzu, die dabei helfen wird, neue Geschichten zu formen. Wir werden viele Features zu dieser industriellen Kriegsführung hinzufügen, wie die Vogelform und die Siegel der Macht als Siegbedingung, neben einem unserer größten kostenlosen Inhaltsupdates, dem Golem-Update, das wir auf der Grundlage von direktem Community-Feedback entwickelt haben. Gemeinsam mit unseren Spielern haben wir noch viele weitere Welten zu erkunden!“

Age of Wonders 4: Empires & Ashes Features

Reaver-Kultur: Treibt den Fortschritt um jeden Preis in der Reaver-Kultur voran, deren industrielle Macht durch Eroberungen und Raubzüge gestärkt wird. Diese erfahrenen Ingenieure beherrschen die Kunst, Magie mit Technologie zu verbinden, um beispiellose Macht und Dominanz zu erlangen.

Avianische Form: Entwickelt eure bisher gerissenste Strategie mit der neuen Vogelform, die über eine Reihe von Eigenschaften und Anpassungsoptionen verfügt.

4 neue Wälzer: Schärft eure antimagischen Fähigkeiten, entschlüsselt die Geheimnisse der Transmutation und stellt Legionen von Maschinen und Automaten auf. Bringt magische mechanische Wunder hervor und dominiert das Schlachtfeld wie nie zuvor.

Neuer Siegel der Macht-Sieg-Mechaniker: Findet und beansprucht die Siegel der Macht, um den Zugang zum Astralmeer zu kontrollieren – und haltet sie lange genug, um das Reich in einer bei Fans beliebten Age of Wonders-Siegbedingung zu kontrollieren!

2 neue Story-Missionen: Kämpft an der Seite von Laryssa, um die wütenden Kräfte des Chaos daran zu hindern, das Astralmeer zu zerstören.

Ein neues uraltes Wunder und ein neuer Ort der Verseuchung: Entdeckt ein neues verborgenes Wunder und erforscht verseuchte, verlassene Werkstätten. Nutzt die Macht uralter Relikte und bahnt euch den Weg zur Größe!

Neue Wildtiereinheiten und Reittiere: Von Bären-Reittieren bis hin zu Schrott-Eremiten, die bereit sind, eure Befehle zu befolgen oder vor eurer Macht zu fallen.

6 neue Musiktracks: 6 neue Tracks entführen euch in eine Welt voller Fantasie und Abenteuer!

Darüber hinaus wird Empires & Ashes zusammen mit einem großen kostenlosen Inhaltsupdate, dem Golem-Update, veröffentlicht, das neue Spielfunktionen für alle Spieler hinzufügt.

Das Golem-Update beinhaltet:

Item Forge: Erstellt neue Ausrüstung für eure Helden und marschiert mit unvergleichlicher Kraft und Stil in die Schlacht

Kriegskoordination: Gebt euren Vasallen spezifische Anweisungen, um euch in Kriegszeiten zu unterstützen

Form-Eigenschaftsüberarbeitung: Gestaltet die eurer Rasse innewohnenden körperlichen Fähigkeiten mit neuen Freiheitsgraden

Neue Ereignisse: 25 neue Ereignisse im Spiel, die sich um Krieg und Eroberung drehen

Verbessertes Wasser-Gameplay: Grafische und mechanische Verbesserungen beim Segeln auf der Weltkarte und im Kampf

Grafische und mechanische Verbesserungen beim Segeln auf der Weltkarte und im Kampf Neues Zauberbuch-Interface: Durchsucht eure verfügbaren Zaubersprüche in einem richtigen Zauberbuch