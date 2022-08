Soccer Story: Open-World-RPG kickt sich in den Xbox Game Pass

Soccer Story kickt sich noch in diesem Jahr in den Xbox Game Pass sowie auf PlayStation, Nintendo Switch, PC und Stadia.

No More Robots (Descenders, Hypnospace Outlaw) und PanicBarn (Not Tonight) freuen sich, Soccer Story zu enthüllen, ein komödiantisches Open-World-RPG, in dem es darum geht, Rätsel zu lösen und die Welt mit eurem treuen Zauberfußball zu retten.

Es ist ein Jahr her, dass The Calamity die Grundfesten des Fußballs, wie wir ihn kennen, erschüttert hat. Seitdem hat Soccer Inc. dafür gesorgt, dass keine Menschenseele mehr einen Fußball auch nur ansehen, geschweige denn kicken darf. Es ist eine echte Messi-Situation, kein Zweifel.

Aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Ein magischer Fußball hat euch auserwählt, den Retter des Fußballs, und – das wird euch gefallen – ihr wurdet damit beauftragt, die Zukunft des Sports zu retten und die Welt wieder in Einklang zu bringen.

Könnt ihr alle daran erinnern, warum es einfach keinen Ersatz für Fußball gibt, oder wird es ein böses Ende geben?

In diesem weitläufigen Open-World-Rollenspiel müsst ihr euren Kopf gebrauchen, denn es gibt zielgerichtete Quests und Nebenmissionen, die ihr in mehr als 15 Stunden Spielzeit erledigen müsst, sowie eine Vielzahl von Aktivitäten und Events, an denen ihr teilnehmen könnt.

Baut eure Fußballkarriere auf und kämpft gegen die wildesten Teams wie buchstäbliche Haie, Kleinkinder, Rentner und Ninjas, während ihr eine Einzelspielergeschichte voller schrulliger Charaktere, Quests, schurkischer Schiedsrichter und verrückter fußballverwandter Sportarten absolviert.

Darüber hinaus bringt ein lokaler Mehrspielermodus für vier Spieler mit einer ganzen Reihe von Teams und tierischen Kapitänen euch zum Dribbeln und garantiert, dass Soccer Story ein echter Dauerbrenner in eurer Videospielsammlung bleibt.