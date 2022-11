Soccer Story: Spiel ab sofort im Xbox Game Pass

Gooooooal!!! No More Robots (Descenders, Hypnospace Outlaw) und PanicBarn (Not Tonight) bringen heute offiziell Soccer Story auf den Markt, ein komödiantisches Open-World-RPG, in dem es darum geht, die Welt mit einem Fußball zu retten.

Ein Jahr, nachdem „The Calamity“ die Grundfesten des Fußballs, wie wir ihn kennen, zerrissen hat, hat Soccer Inc. die volle Kontrolle über den Sport übernommen und jeden, der auch nur im Entferntesten daran denkt, mit dem Ball zu spielen, verboten. Cristiano Ronaldo? Eher: Ronal-nein!

Zum Glück ist ein magischer Fußball vom Himmel herabgestiegen und hat euch, den Retter des Fußballs, auserwählt, und – das wird euch gefallen – ihr wurdet damit beauftragt, die Zukunft des Sports zu retten und wieder Harmonie in die Welt zu bringen.

Natürlich gibt es bei jeder Geschichte zwei Seiten, also lassen wir den offensichtlich cartoonhaft bösen Fußballverächtern den Vortritt und sich die Geschichte entfalten.