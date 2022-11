Edengate: The Edge of Life: Adventure erscheint heute für Xbox One

Löst das Geheimnis einer verwüsteten Stadt in Edengate: The Edge of Life, einem von einer Pandemie inspirierten, düsteren Abenteuer.

Das Indie-Publishing-Label HOOK freut sich, ankündigen zu können, dass EDENGATE: The Edge of Life, das selbst entwickelte, düstere und erzählerische Abenteuer, heute für Xbox One zum Preis von £5,89 GBP / $6,99 USD / €6,99 EUR (die Preise können je nach Laden und Region leicht variieren) veröffentlicht wird. EDENGATE: The Edge of Life ist ab sofort auch für PC über Steam und PlayStation 4 erhältlich.

Edengate: The Edge of Life wurde vom preisgekrönten Autor Matthew Seiji Burns geschrieben, dem Regisseur/Autor der von der Kritik gefeierten Visual Novel Eliza, und nimmt die Spieler mit auf eine emotionale Reise durch die Augen von Mia, einer vielversprechenden jungen Biologin, die in einem verlassenen Krankenhaus aufwacht und sich nicht mehr an die Ereignisse erinnern kann, die zu ihrem Erwachen führten.

Das Konzept und die Entwicklung des Spiels entstanden während der schwierigsten Monate der Pandemie und stellen die Angst, die Isolation und die Ungewissheit über die Zukunft dar, die das Entwicklungsteam in dieser Zeit empfand. Sie hoffen, diese Emotionen durch die emotionale Erzählung und das Spielerlebnis von Edengate zu vermitteln, das durch den eindringlichen Soundtrack von Laryssa Okada, der Komponistin des bekannten Spiels Manifold Garden, noch verstärkt wird.

Über Edengate: The Edge of Life

Mia, eine junge und vielversprechende Biologin, erwacht in einem verlassenen Krankenhaus, ohne sich zu erinnern, wie sie dorthin gekommen ist. Ohne weitere Lebensspuren versucht Mia, die Ereignisse, die sie in das Krankenhaus brachten, zusammenzufügen und das Geheimnis der nun verlassenen Stadt Edengate zu lüften. Was ist mit ihr geschehen? Was ist mit der Welt passiert, an die sie sich erinnert?

Begleitet Mia auf ihrer emotionalen Reise auf der Suche nach Spuren von Leben und den schrecklichen Ereignissen, die die einst pulsierende Stadt heimgesucht haben. Eine Mischung aus Erkundung, Untersuchung, Rätsellösung und sinnvoller Entscheidungsfindung wird euch auf eine emotionale Reise führen und die Ereignisse enthüllen, die zu Mias Erwachen führen.

Edengate: The Edge of Life stammt aus der Feder des preisgekrönten Autors Matthew Seiji Burns, dem Regisseur/Autor der von der Kritik gefeierten Visual Novel Eliza, mit einem eindringlichen Soundtrack, komponiert von Laryssa Okada, der Komponistin der bekannten Serie Manifold Garden.