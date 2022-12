SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake: Spiel erscheint im Januar, Vorbestellung möglich

Das ist der Cosmic Shake: Neues SpongeBob-Spiel erscheint am 31. Januar 2023. Vorbestellung ab sofort möglich

Meerjungfrauentränen, Seifenblasen und Wünsche sind Teil eines kosmischen Abenteuers, das euch in SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake erwartet! Jeder Abenteurer benötigt die richtige Ausrüstung und in Cosmic Shake und wenn ihr das Spiel vorbestellt, entweder digital oder physisch bei teilnehmenden Händlern, erhaltet ihr das Kostümpaket kostenlos. Dieses enthält sieben kultige Kostüme, wie RoboBob Stahlkopf, Meerjungfraumann-Bob und Gegenteiltag-Bob.

SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake kann ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von € 39,99 / $ 39,99 / £ 34,99 vorbestellt werden. Bei einer Vorbestellung wird das Spiel das Kostümpaket kostenlos enthalten. Das Kostümpaket wird am Erscheinungstag zu einem UVP von € 9,99 / $ 9,99 / £ 7,99 erhältlich sein.

Im Kostüm-Paket enthalten sind:

RoboBob Stahlkopf

Meerjungfraumann-Bob

GeleeBob

Primitiver Schwamm

Getrockneter Schwamm

Gegenteiltag-Bob

Orchestermitglied

Hier gibt es noch einen neuen Trailer zu sehen: