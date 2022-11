SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake: Deutsche Originalsprecher im neuen Trailer zu hören

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake wird international vertont und erhält auch seine deutschen Originalsprecher.

In SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake trefft ihr alle eure Lieblings-Bikini Bottom Bewohner aus der Serie. Und wie THQ Nordic bekannt gab, werden sie alle von ihren Originalschauspielern gesprochen.

Für das Spiel wurden die gesprochenen Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Brasilianisches Portugiesisch, Japanisch, Polnisch, Hindi und Indonesisch verkündet.

Wie sich die Charaktere in den unterschiedlichen Sprachen, inklusive Deutsch, anhören, könnt ihr euch im neuen Trailer anhören.

SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake ist in Entwicklung für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One und wird 2023 erscheinen.