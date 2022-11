Saints Row Reboot: Patch Notes zum umfangreichen Bright-Future-Update

VERBESSERUNGEN IM BEREICH KAMPF

Die Kämpfe sollten sich jetzt ausgewogener und packender anfühlen, und das Gewinnen von Kämpfen sollte sich mehr lohnen:• Wir haben mehrere Verbesserungen an der Zielfunktion vorgenommen. • Durch die drastische Reduzierung des Schadens durch gegnerische Schrotflinten und MP sind die Kämpfe jetzt ausgewogener. Dadurch sollten die wichtigen Kämpfe fairer verlaufen und mehr Spaß machen. • Wir haben die meisten der ultimativen Waffenherausforderungen ausgewogener gestaltet und vereinfacht, sodass Fortschritte mehr Berücksichtigung finden. • Ultimative Waffen werden jetzt automatisch freigeschaltet, wenn die Herausforderung abgeschlossen ist. So könnt ihr damit sofort losballern. • Die Zeit für das Unterbrechen gegnerischer Hilferufe wurde angepasst. • Die Bekanntheit-Gewichtung wurde überarbeitet. Dadurch können die Spieler leichter auf den Bekanntheitsgrad reagieren und einer etwaigen Endlosschleife entkommen. • Auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad wurde die Häufigkeit stilisierter Tode reduziert.

VERBESSERUNGEN IN DEN BEREICHEN WERKSTATT/GARAGE UND FAHRZEUGE

Die Verwaltung und Nutzung der Fahrzeuge sollte jetzt viel einfacher von der Hand gehen:• Es gibt in der Spielwelt sieben neue Werkstattstandorte, die zu Beginn der „Ausschlacht-Werkstatt“ freigeschaltet werden. Ihr habt jetzt also viel mehr Möglichkeiten, Fahrzeuge auszuliefern und zu erhalten. • Wir haben die Verwaltung der Garagenfahrzeugliste verbessert. Ihr könnt jetzt die neuesten Fahrzeuge in der Garage als Favoriten festlegen, liken und ansehen. • Wir haben über 50 Speicherplätze für die Fahrzeuganpassung frei gemacht. • Wir haben „Fahrzeugvorlagen“ als Belohnungen eingeführt, anstatt das Fahrzeug automatisch in der Garage des Spielers zu speichern. Dadurch behalten die Spieler mehr Speicherplätze für die Fahrzeuganpassung. • Die Optionen für die Fahrzeugauslieferung wurden um eine vollständige Garagenliste erweitert – einschließlich Favoriten, Likes und neueste Fahrzeuge. • Für die Auslieferung von Fahrzeugen und Flugfahrzeugen haben wir dem HQ und der neuen Ausschlacht-Werkstatt neue Telegrafen-Symbole hinzugefügt.

VERBESSERUNGEN BEIM OPEN-WORLD-GAMEPLAY UND DEN KRIMINELLEN VORHABEN

Wir haben die erste der zukünftigen Änderungen vorgenommen, um Santo Ileso und die Erlebnisse in der Stadt noch intensiver und spannender zu gestalten:• Dem Abschluss der Bezirke wurden neue Fortschrittsstufen zugewiesen. Wenn kriminelle Vorhaben und Bedrohungen im Bezirk abgeschlossen sind, stolzieren jetzt Saints in den Straßen herum. Wenn die Jobs zu 100 % erledigt sind, tauchen noch mehr Saints auf. • Wir haben die zum Abschließen der kriminellen Vorhaben erforderliche Anzahl an Bright Future Disposals deutlich reduziert. • Die „Ausschlacht-Werkstatt“-Fahrzeuglieferung wird jetzt an allen Standorten akzeptiert. • Für einige Sammelobjekte haben wir den Entdeckungsradius optimiert, damit sie bei der Erkundung der Stadt leichter zu finden sind.

UX UND ANDERE VERBESSERUNGEN

• Mit dem neuen Schieberegler zum Verändern der Stimmlage können die Spieler eine ganze Reihe neuer Stimmen verwenden.• Die Spielercharaktere können jetzt im HQ Waffen ausrüsten, ohne es verlassen zu müssen. • Das Timing der Untertitel wurde optimiert, damit sie besser zum Spielgeschehen passen. • Haptisches Feedback und adaptive Trigger-Tasten der PlayStation 5 werden jetzt unterstützt. • Wir haben die Farbwahl-Optionen verbessert. Es gibt jetzt ein tieferes „Schwarz“ und verschiedene Graustufen.

LISTE DER FEHLERBEHEBUNGEN: KOOP

• Fehlerbeschreibung: Es kam zu Unterbrechungen der Verbindung im Koop-Modus. Dieser Fehler wurde behoben.• Fehlerbeschreibung: Spielersymbole verschwanden von der Minikarte. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Animationen des Partnerspielers wurden für einen Spielercharakter nicht abgespielt, der von einem Schubbrecher getroffen wurde, während der Kameramodus aktiviert war. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Koop-Modus-Interaktionen mit dem „@cha“-Nebengeschäft konnten dazu führen, dass die erste Interaktion überschrieben oder abgebrochen und das Auftragsziel nur dem zweiten Spieler zur Interaktion angezeigt wurde. Dieser Fehler wurde behoben. • Bei der Herausforderung „Töte das Kollektiv“ wird der Erfolg jetzt korrekt verzeichnet, wenn das gesuchte Ziel „Umweltsünder“ im Koop-Modus ausgeschaltet wird. • Fehlerbeschreibung: Der Host konnte kein kriminelles Vorhaben aufbauen, wenn der Partnerspieler darauf wartete, der aktiven Sitzung beizutreten. Dieser Fehler wurde behoben. • Dem Client-Spieler werden die Tutorial-Prompts beim Spielen von „Der erste verf#@!te Tag“ im Koop-Modus jetzt korrekt angezeigt.

• Fehlerbeschreibung: Nach der ersten Filmszene von „Der große Zugüberfall“ wurde das Spawnen von Spielern auf dem Hover-Bike nicht korrekt umgesetzt. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Die Boot-Vorschau für den Partnerspieler nach der Nutzung des „Bootsdeck“-Menüs im HQ funktionierte nicht zuverlässig. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Mitunter hatte der Host keinen Zugriff auf die Menüfunktionen mehr, wenn der Client während eines Auftrags aus dem Spiel ausstieg und der Host „Zurück zum Hauptmenü“ gewählt hatte. Dieser Fehler wurde behoben. • Bei der Fahrzeuglieferung werden die Fahrzeuge jetzt korrekt angepasst ausgeliefert, wenn sie im Koop-Modus vom Spieler in der Garage gespeichert wurden. • Fehlerbeschreibung: Wenn der Partnerspieler das Fahrzeug fuhr, konnte es zu einem Schütteln der Geschütze kommen. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Wenn der Host den Bildschirm „Warten auf Beitritt von Partner“ aufgerufen hatte, konnte es beim Laden zu Problemen kommen. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Spielercharaktere konnten bei „Die Schmiede“ im Koop-Modus unter die Karte rutschen. Dieser Fehler wurde behoben. • Die Spawn-Zeit für Auslieferfahrzeuge wurde angepasst, um zu vermeiden, dass Aufträge in „Foodies vor“ nicht richtig gestartet werden.

• Fehlerbeschreibung: Auftragsinformationen blieben nicht erhalten, nachdem ein Spielercharakter in „Morgendliches Pendeln“ wiederbelebt wurde. Dieser Fehler wurde behoben.• Fehlerbeschreibung: Der Host konnte in „After-Party“ in den Boden rutschen. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Es kam beim Auftrag „Der erste verf#@!te Tag“ vor, dass der Hubschrauber nicht eintraf, wenn sich der Host-Spieler im Geschütz des Panzerfahrzeugs aufgehalten hatte. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Der Host konnte weiterkommen, ohne die Charakteranpassung abzuschließen, wenn der Client während des Auftrags „Der erste verf#@!te Tag“ ausgestiegen war. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Die Munition des Spielers wurde begrenzt, wenn der Host in „Beobachten und berichten“ das Waffenlager betreten hatte. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Der Host verblieb auf dem Wartebildschirm, nachdem der Partnerspieler die Enthüllungsszene von „am neuen kriminellen Vorhaben beteiligen“ abgebrochen hatte. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Das Spielersymbol verschwand von der Karte, wenn der Host die Garage/Werkstatt verlassen und wieder betreten hatte. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Es tauchten KAKTS-Radio-Banner auf, wenn der Partnerspieler eine Spielsitzung im Koop-Modus betreten hatte. Dieser Fehler wurde behoben.

• Fehlerbeschreibung: Mitunter verschwanden die Waffen der Bosses des Partnerspielers. Dieser Fehler wurde behoben.• Fehlerbeschreibung: Beide Spieler konnten keine Fähigkeiten einsetzen, wenn einer von ihnen den „Schutzschild“ ausgerüstet hatte. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Es kam zu gelegentlichen Abstürzen, wenn beide Spieler „Zurück zum Hauptmenü“ gewählt hatten. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Der Partnerspieler hatte nach der Auswahl von DLC-Inhalten mitunter keinen Zugriff auf die Funktionalität des Hauptmenüs mehr. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Der Partnerspieler sah das Laden der Spielwelt, während er darauf wartete, einer Sitzung im Koop-Modus beizutreten. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Der Partnerspieler konnte im Zuge einer Sitzung im Koop-Modus zweimal das Pop-up-Fenster „Inhalt freigeschaltet“ sehen. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Beim Freischalten von DLC-Inhalten konnten falsche Meldungen zwischen Host und dem Partnerspieler angezeigt werden. Dieser Fehler wurde behoben. Ausführliche Erläuterungen zum Koop-Modus findet ihr hier: co-op guide.

STABILITÄT / ABSTÜRZE

• Fehlerbeschreibung: Das Spiel des Spielers konnte abstürzen, während sich sein Charakter im HQ aufhielt. Dieser Fehler wurde behoben.• Fehlerbeschreibung: Es ereigneten sich versehentliche Tode von Spielercharakteren in „Beobachten und berichten“ – sowohl im Koop-Modus als auch in Einzelspielersitzungen. Diese Art Fehler wurde reduziert. • Fehlerbeschreibung: Der Zug konnte nach Abschluss des Vandalismus-Tutorials entgleisen. Dieser Fehler wurde behoben. Tschu-tschu! • Fehlerbeschreibung: Es kam mitunter zu nicht endenden Ladebildschirmen während des Gesprächs mit dem Chalupacabra-Manager. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Bei „Bring mich zur Kirche“ im Koop-Modus, beim Neustart vom Checkpoint, konnte es zu Abstürzen kommen. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Spielern wurde ein endloser Ladebildschirm angezeigt, wenn sie in „Die Miete verdienen“ vom Checkpoint aus starteten. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Absturz beim Laden des Nebengeschäfts „Chop-Lifting“. Dieser Fehler wurde behoben.

• Fehlerbeschreibung: Absturz, der während längeren Kämpfen bei hoher Bekanntheit auftreten konnte. Dieser Fehler wurde behoben.• Fehlerbeschreibung: Nicht endender Ladebildschirm, der nach dem Ziel „Räume den vordersten Laster“ in „Beobachten und berichten“ auftreten konnte. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Absturz, der im Koop-Modus auftreten konnte, wenn beide Spieler aus dem ersten Anpassungsbildschirm in der Eingangsszene ins Hauptmenü zurückkehrten. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Absturz, der beim Host-Spieler im Koop-Modus in der Nähe des HQs auftreten konnte. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Kein Abschluss der „@cha“-Instanz, nachdem alle Gegner besiegt waren. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Soft-Crash, der im Koop-Modus auftreten konnte, wenn zwei Spieler während des Ziels „Bewaffne dich“ beim „Betriebsausflug“ die Style-App verwendeten. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Nicht endender Ladevorgang bei Benutzung der Style-App während eines Auftrags. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Ein nicht endender Ladebildschirm konnte auftreten, nachdem man vom Zug springt, wenn die letzte Videosequenz in „Der große Zugüberfall“ ausgelöst wird. Dieser Fehler wurde behoben.

• Fehlerbeschreibung: Soft-Crash, wenn der Container während der Aktivität „Hubschrauber“ nicht für die Auftragserfüllung zählt. Dieser Fehler wurde behoben.• Fehlerbeschreibung: Soft-Crash beim Aufbau des kriminellen Vorhabens „Wuzyers Repo“. Dieser Fehler wurde behoben. Jetzt pfändet das Spiel deinen Spaß nicht mehr! • Fehlerbeschreibung: Es konnte ein Soft-Crash auftreten, wenn das Streich-Tutorial bei Anzeige des Interfaces „Inhalt freigeschaltet“ erschien. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Das Spiel konnte abstürzen, wenn der Spieler bei eingestellter hoher Bildwiederholungsrate in Santo Ileso war. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Beim Pausieren des Spiels konnte ein Soft-Crash auftreten. Dieser Fehler wurde behoben.

AUFTRÄGE

• Fehlerbeschreibung: Neenah fuhr in „Der erste Spatenstich“ nicht immer zum Friedhof. Dieser Fehler wurde behoben.• Fehlerbeschreibung: Die Imperiumskarte war in „Der erste Spatenstich“ unsichtbar mit leeren Grundstücken. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Soft-Crash nach Platzierung von „Bright Future Disposal“ in „Der erste Spatenstich“. Dieser Fehler wurde behoben. • Der Beleuchtungsübergang zu Beginn von „Networking“ wurde verbessert. • Fehlerbeschreibung: Der Spieler konnte das Gespräch mit verbündeten NPCs in „After-Party“ überspringen. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Der Spieler konnte nach dem Gespräch mit Kevin nicht vom Checkpoint aus neu starten oder den Auftrag neu starten. Dieser Fehler wurde behoben. Herrgott, Kev! • Fehlerbeschreibung: Sergio stand auf, nachdem er in „Der große Zugüberfall“ von El Lanzador getroffen wurde. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Soft-Crash, der in „Der große Zugüberfall“ auftreten konnte, nachdem man alle Feinde im ersten Auto getötet hatte. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Marshall-Einheiten griffen den Spieler in „Bring mich zur Kirche“ nicht an. Dieser Fehler wurde behoben. Es gab ein ernstes Gespräch mit ihren Vorgesetzten. • Fehlerbeschreibung: Steuerung funktionierte nach Angriff auf Nahualli mit dem Schubbrecher oder C4 nicht mehr. Dieser Fehler wurde behoben. • Jetzt gewähren wir das Sammelobjekt „Doc Ketchum“ nach „Aggressives Anwerben“ ordnungsgemäß. • Fehlerbeschreibung: Das Boot blieb während „Überbordende Fantasie“ plötzlich stehen. Dieser Fehler wurde behoben.

• Fehlerbeschreibung: Nahualli hielt den Spieler in „Das Frontier“ davon ab, in ein Fahrzeug zu steigen. Dieser Fehler wurde behoben. Spring rein, Boss, wir machen einen kleinen Ausflug.• Fehlerbeschreibung: Feinde verschwanden, wenn der Spieler sich in „Actionreicher Einstieg“ weit genug vom Auftragsgebiet entfernte. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Mehrfache Fehlerbildschirme, die auftraten, wenn der Spieler in „Sei dein eigener Boss“ getötet wurde. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Munition verschwand nach Abschluss von „Die Miete verdienen“ aus der KA-1-Kobra-Pistole. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Eingefrorene Fußgänger in „Donut-Einkauf“. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Jukebox-Audio wiederholte sich in „Idol-Bedrohung“. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Inkorrekter Anzeigeradius der Bereichswarnung in „Wettbewerbsklausel“. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Animationsproblem mit Gabriel in „Neenahs Auto“. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Problem mit Auftragsfortschritt beim Ziel „Befrage Gabriel“ in „Neenahs Auto“. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Unverwundbarer NPC in „Die Schmiede“. • Fehlerbeschreibung: Nicht endender Ladebildschirm beim Öffnen des Menüs „Community-Sharing“ im Auftragsdialog „Foodies vor“. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Soft-Crash, bei dem Kevin nach dem Erreichen des zweiten Drive-Through-Fensters in „Foodies vor“ nicht wiederbelebt werden konnte. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: „Guter Bulle/böser Bulle“ ging nicht weiter, wenn der letzte Container vom Hubschrauber getroffen wurde. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Der Spieler fiel nach Abbruch oder Beenden eines Auftrags in einem Flugtransportmittel aus diesem. Dieser Fehler wurde behoben.

BENUTZEROBERFLÄCHE

• Fehlerbeschreibung: Einige falsch benannte Gegenstände in den Konsolenversionen. Dieser Fehler wurde behoben.• Fehlerbeschreibung: Neu zugewiesene Steuerungstasten wurden auf der Tastenübersicht falsch angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: An/Aus-Schalter für Crew-Anpassung verschwand bei Wiederherstellen der Standardeinstellungen. Dieser Fehler wurde behoben. • Die Schaltfläche für benutzerdefinierte Farbe funktioniert jetzt in den Kontrast-Einstellungen richtig. • Einige Platzhaltertexte im Menü für Helligkeitsoptionen wurden entfernt. • Manche Textboxen wurden mit der korrekten Hintergrundfarbe versehen. • Die Ziel-Timer-UI erscheint in „Waschsalon“ jetzt korrekt für Spieler, die zuerst „Versicherungsbetrug“ abgeschlossen haben. • Fehlerbeschreibung: Der Spieler konnte die Menüs „Fähigkeiten“ oder „Vorteile“ innerhalb eines Fahrzeugs nicht öffnen. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Die Verbesserungskosten wurden im „Friendly Fire“-Menü nicht angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: In manchen Fällen war die Zurück-Taste nicht verfügbar. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Spieler konnten bisweilen im Hauptmenü keinerlei Optionen auswählen. Dieser Fehler wurde behoben. • EP-Gewinnsymbol wurde neu zentriert. • Fehlerbeschreibung: Tutorial zum „Dachsurfen“ erschien, wenn der Spieler auf dem Dach eines Fahrzeugs abgeschossen wurde. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Das Waffenrad zeigte beim schnellen Wechseln die falsche Waffe an. Dieser Fehler wurde behoben.

FAHRZEUGE

• Logo-Anzeige für die Dreadnought wurde korrigiert.• Fehlerbeschreibung: Upgrade-Kits gingen nach Auswahl der Fahrzeug-Voreinstellungen in der Garage verloren. Dieser Fehler wurde behoben. • Hohe Blend-Intensität wurde angepasst. • Controller-Vibration beim Driften mit schweren Fahrzeugen wurde hinzugefügt. • Fehlerbeschreibung: Der Fahrer eines gekaperten Fahrzeugs zeigte kein ordentliches Ragdoll-Verhalten, wenn er aus einem Fahrzeug geworfen wurde. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Der Spieler respawnte als Ragdoll, nachdem er in einem Fahrzeug getötet wurde. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Die Jacht verhielt sich unberechenbar, wenn man sie mit einem Abschleppseil abschleppte. Dieser Fehler wurde behoben. Ganz ruhig, kleine Jacht. • Fehlerbeschreibung: Fahrzeugtüren fügten dem Spieler beim Aussteigen aus bestimmten Fahrzeugen Schaden zu. Dieser Fehler wurde behoben.

AMBIENT LIFE

• Fixed issues where Factions, police, Saints NPCs, and vehicles would sometimes fail to spawn after extended gameplay sessions• Fixed instance of police and faction spawns not occurring properly within certain world districts.

ANIMATIONEN

• Fehlerbeschreibung: NPCs führten ihre Hinsetzen-Animation durch, nachdem sie beim Aussteigen aus einem Fahrzeug getötet wurden. Dieser Fehler wurde behoben.• Anpassung gescripteter NPCs, sodass sie jetzt Kampfaktionen durchführen können. • Anpassung der Synchronisation der Wiederbelebungsanimation von befreundeten NPCs. • Fehlerbeschreibung: Die Fähigkeit „Ananasexpress“ tötete Feinde sofort oder wurde in die falsche Richtung abgespielt. Dieser Fehler wurde behoben.

AUDIO

• Anpassung des Abklingzeit-Timers für bestimmte Herausforderungstexte.• Fehlerbeschreibung: Musik aus dem kriminellen Vorhaben „Bright Future Disposal“ hörte manchmal nicht auf. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Fahrzeuge hatten standardmäßig ihr Radio ausgeschaltet. Dieser Fehler wurde behoben.

KAMERA

• Fehlerbeschreibung: Die Kamera konnte am Ende von „Noch einmal stürmt“ abgeschnitten werden. Dieser Fehler wurde behoben.• Fehlerbeschreibung: Die Kamera konnte sich in „Beobachten und berichten“ durch Requisiten hindurchbewegen. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Die Kamera blieb gelegentlich unter der Karte hängen, während man mit hoher Geschwindigkeit in Garagen driftete. Dieser Fehler wurde behoben. • Die Kamerabewegung beim Betreten bestimmter Innenräume wurde geglättet. • Fehlerbeschreibung: Inkonsistente Kamerabeschleunigung beim Vor- und Zurückbewegen der Kamera. Dieser Fehler wurde behoben.

LOKALISIERUNG

• Fehlerbeschreibung: Anzeige mehrerer nicht unterstützter Zeichen. Dieser Fehler wurde behoben.• Fehlerbeschreibung: Fehlende Übersetzungen in Koreanisch. Dieser Fehler wurde behoben.

GRAFIK/PERSONALISIERUNG

• Fehlerbeschreibung: Teile der Unterarme konnten beim Tragen bestimmter Jacken verschwinden. Dieser Fehler wurde behoben.• Fehlerbeschreibung: Flackernde Schatten beim Drehen des Bosses im Kleiderschrank. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Eine Vorschau auf Helme wurde beim Tragen eines Huts nicht ordnungsgemäß angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Der Spielercharakter erschien beim Einfahren in Garagen neben dem Auto. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Fehlende Hauttexturen beim Anlegen bestimmter Handschuhe. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Frisuren überlappten sich mit Haarbändern. Dieser Fehler wurde behoben. • Farboptionen für das Chicken-Ned-Outfit werden jetzt korrekt angezeigt.

WAFFEN

• Fehlerbeschreibung: Ikonische Fähigkeit des MDI-101-Mehrfachwerfers wurde nach Abschluss der Waffen-Herausforderung nicht freigeschaltet. Dieser Fehler wurde behoben.• Multikills erhöhen jetzt auch den Zähler für die Waffenherausforderung „AS3 Ultimax“. • Fehlerbeschreibung: Der Spieler konnte beim Ausweichen mit leerem Magazin Funktionsausfälle erleiden. Dieser Fehler wurde behoben. • Fehlerbeschreibung: Die Minikanone funktionierte nach Überhitzen nicht mehr. Dieser Fehler wurde behoben. • Anpassung des Schadens der abgesägten Schrotflinte. • Fehlerbeschreibung: Der Spieler konnte Funktionsausfälle erleiden, wenn er beim Nachladen unterbrochen wurde. Dieser Fehler wurde behoben. • Der Panteros-Muskelprotz steht jetzt beim Fahrzeug-Surfen zur Verfügung.

