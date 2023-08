Saints Row Reboot: Launch-Trailer zu A Song of Ice and Dust

Autor:, in / Saints Row Reboot

Mit dem Launch-Trailer zu A Song of Ice and Dust wird der neuste DLC zu Saints Row Reboot gefeiert.

Neue Aufgaben in Santo Ileso gibt es heute mit der Veröffentlichung von A Song of Ice and Dust, dem neuen DLC für den Reboot von Saints Row.

Zur Einstimmung auf die neuen Missionen und der neuen feindlichen Fraktion feiert in diesen Minuten der Launch-Trailer zum DLC seine Premiere.

A Song of Ice and Dust umfasst:

5 neue Quests und eine neue gegnerische Fraktion

Waffe „Bannhammer“

Frostländer-Axt

Frostländer-MP

4 LARP-Fähigkeiten

Hubschrauber „Galitrax“

Golfwagen „Frostwagen“

Laster „Frostiger Grandad“

Laster „Sandiger Grandad“

3 Staubländer-Gewänder

Frostländer-Outfit

Kissenyeti-Outfit

3 Outfits für Eure Abenteuergefährten Haneen, DJ Keviticus und Elijah der Weise

14 weitere kosmetische Optionen und Schlossverzierungen

A Song of Ice and Dust wird im Einzelkauf oder über den Expansion Pass von Saints Row Reboot erhältlich sein.