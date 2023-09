Saints Row Reboot: Spiel geht weiter, Red Faction auch

Am 1. September gab die Embracer Group das beschlossene Ende von Volition bekannt. Das Studio, das unter anderem für Hits wie Saints Row und Red Faction bekannt ist, wird nach rund drei Jahrzehnten also schlichtweg nicht weiter existieren. Doch was wird aus den Games?

Es ist noch nicht lange her, da erschien etwa ein neuer Saints Row-Titel und deshalb ist die Frage durchaus berechtigt. Hierzu weiß Deep Silver weiter. Der Publisher, der mit Volition an Saints Row und Red Faction arbeitete, teilte via Twitter mit, dass man in Gedanken bei den Kollegen von Volition sei. Man sei unglaublich dankbar für die Arbeit an Saints Row und Red Faction, die man nie vergessen werde.

Beide IPs, so Deep Silver weiter, würde man PLAION zuführen. Dies dürfte im selben Zuge geschehen, wie die Verschmelzung von drei Publishern mit PLAION, zu denen auch Deep Silver gehört.

Our thoughts go out to everyone at @DSVolition, past and present. We're incredibly grateful for their unforgettable work on Saints Row and Red Faction, whose IPs will live on at @PLAION https://t.co/15PKDs2kpc — Deep Silver (@deepsilver) September 1, 2023