Starfield: Weltraum in der technischen Analyse

Autor:, in / Starfield

In einem ausführlichen Video zu Bethesdas Starfield erfahrt ihr, wie es um den technischen Stand der Xbox Series X/S Version steht.

Kaum ein Spiel ist so wichtig für die Xbox, wie es Starfield derzeit ist und noch sein wird. Dazu ist auch der technische Aspekt enorm wichtig.

Starfield arbeitet mit AMDs FSR Upsampling, welches in Zukunft in der dritten Version auf der Xbox Series X/S ebenfalls in Zukunft Anwendung finden wird.

In einem ausführlichen Video nahm sich das Team von Digitial Foundry das Rollenspiel zur Brust, um es auf der Xbox Series X/S auf Herz und Nieren zu prüfen.

Starfield nutzt die bereits bekannte Creation Engine 2, welche schon zuvor in Skyrim oder Fallout 76 genutzt wurde. Da diese einige Jahre auf dem Buckel hat, waren die Verwunderungen bei der Entwicklung groß, dass der Entwickler bei seinem alten Grafikgerüst belibt.

Die Befürchtungen wurden schnell laut, dass die Engine nicht mehr zeitgemäß wäre und demnach nicht das passende Modell für ein Current-Gen-Spiel sein kann.

Starfield kann sich hier zwar behaupten, die Sorgen aber nicht vollständig beseitigen. Rein optisch erhaltet ihr auf beiden Xbox Series-Konsolen die gleichen Spielereien.

Auf der Xbox Series S werden Dinge wie Schatten, Spiegelungen oder entfernte Texturen hingegen niedriger aufgelöst oder vom Rendern gänzlich ausgeschlossen. Zusätzlich gibt es Differenzen in der Auflösung der beiden Konsolen.

Die Xbox Series X berechnet euer Bild in 3840 × 2160 Pixel, die Xbox Series S pendelt sich bei 1440p ein. Beide Versionen arbeiten hier aktiv mit AMDs FSR-Upsampling 2, was sich gerade in Hinblick auf das angekündigte FSR 3 noch interessant gestalten könnte.

Für alle weniger technisch versierten Spieler bedeutet das einfach ausgedrückt: Das endgültige Bild, unabhängig von der Hardware, ist in der Auflösung, die das Spiel berechnen muss, niedriger. Das Upsampling übernimmt dann die Arbeit und skaliert das Bild hoch, womit das Spiel hübscher wirkt, eure Konsole aber weniger belastet wird, da das ursprüngliche Bild niedriger aufgelöst ist. Bei der Xbox Series X bedeutet dies, dass die Konsole 1440p, die Xbox Series S 900p nutzt.

Dabei bleibt die Bildrate zu weiten Teilen des Spiels stabil bei 30 Bildern die Sekunde. Einzig in den größeren Städten gibt es leichte Drops unter die magische Marke.

Der Detailgrad der modifizierten Engine weiß in Starfield direkt zu gefallen. Bislang zeigte kein Bethesda-Spiel so ein beeindruckendes Ergebnis, wenn man sich Bedienfelder oder Oberflächen im Raumschiff genauer anschaut. Generell zieht sich dieser Detailgrad wie ein roter Faden durch das komplette Spiel.

Für Spiegelungen und Ähnliches wendet Bethesda sich ab von Ray-Tracing oder Screen Space Reflection-Techniken. Das Studio arbeitet hier lieber mit Cube Maps. Das Spiegeln der Umgebung in solch fest berechneten und gebauten Maps kann hervorragend funktionieren, allerdings ist der Arbeitsaufwand enorm. Demzufolge kann es dazu kommen, dass vereinzelte Cube Maps nicht designt wurden, somit fällt dann die Spiegelung falsch aus. Im Hinblick auf Wasserdarstellung gab es somit zwar eine Verbesserung, die aber nicht so stark ist, wie die des Detailgrades der Oberflächen. Übrigens – man kann auch schwimmen!

Gesichtsanimationen erfüllen ihren Zweck, sie sind sauber ausgearbeitet und entsprechen einem gewissen Standard. Hingegen ist der Detailgrad bei den Kleidungen der Charaktere ähnlich wie die der Oberflächen: Atemberaubend genau und verliebt, was zur gigantischen Weltraum-Atmosphäre beiträgt.

Neben der globalen Beleuchtungslösung ist auch die Auflösung der Texturen größtenteils brillant, was die Materialien in der Umgebung ausgezeichnet darstellt.

Starfield liefert mit vielen seiner Eigenschaften einen soliden, allerdings nicht bahnbrechenden Start in der Kategorie Optik hin. Das Team hinter dem Weltraum-Epos verspricht, den technischen Stand des Spiels weiter im Auge zu behalten, um diesen immer weiter zu verbessern.

Die komplette Analyse gibt es hier zu sehen: