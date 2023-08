Xbox Series X: AMD’s FSR 3 kommt auch auf die Xbox

AMD stellte auf der diesjährigen Gamescom nicht nur die neue Grafikkarten-Generation vor, sondern lässt auch die Xbox-Spieler gespannt aufhorchen. Mit der neuen FidelityFX Super Resolution, kurz FSR 3, möchte der Chiphersteller nicht nur den Markt im Bereich der Grafikkarten für den Home-PC aufmischen. Auch der Konsolenmarkt wird zukünftig von der neuen Technologie profitieren dürfen.

Ähnlich wie bei der DLSS Technologie von Nvidia, erhalten AMD-Grafikkarten Nutzer so einen Leistungsbonus, der nur in einem geringen Maße die Bildqualität des Spiels reduziert. AMD kündigte bereits an, dass die neue Technologie in Forspoken bei einer Auflösung von 4K die Bildrate von 36 auf 122 Bilder die Sekunde verstärkt. FSR 3 soll in naher Zukunft auch bei weiteren Spielen unterstützt werden, darunter Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Während der Präsentation kündigte AMD an, dass die FSR 3-Technologie auch mit Xbox Series X|S funktioniere. Die aktuelle Konsolengeneration von Microsoft läuft mit eigenen AMD Radeon-GPUs, welche durch ein Update enorm von dieser neuen Technik profitieren könnten. Interessanterweise verlor der Chiphersteller zu einer Kompatibilität für die PlayStation 5 kein Wort.

Bereits im Vorfeld konnte AMD bestätigen, dass man mit bekannten Publishern wie SEGA, Square Enix, CD Project RED und auch Epic Games zusammenarbeitet. Für Epic Games wird im Zuge der Erweiterung ein separiertes Plugin für deren Unreal Engine bereitgestellt. Leider gab AMD nicht bekannt, wann ihr mit dem Frame Rate-Boost rechnen dürft. Allerdings gab es einen Bonus zum Schluss: Das Unternehmen kündigte abschließend an, dass die Technologie auch rückwirkend alle DirectX 11 sowie DirectX 12 verstärken soll.