Gaming: Ehemaliger PlayStation-Manager stempelt Tech-Riesen als Barbaren ab

Der Zuwachs in der Gaming-Branche durch bislang nicht involvierte Unternehmen wird von Branchen-Veteranen mit Argwohn betrachtet.

Shawn Layden, ehemaliger CEO von Sony Interactive Entertainment Amerika sowie ehemaliger Executive Vice President und COO von Sony Network Entertainment International, äußerte seine Bedenken in einem ausführlichen Interview. Der mittlerweile als strategische Berater für Tenscent arbeitende 62-Jährige empfindet die neuen Mitbewerber als störend.

Speziell geht es ihm dabei um Nicht-Gaming-Riesen wie beispielsweise Google, Amazon oder Netflix, welche immer weiter in den Sektor Gaming eindringen. Da diese Firmen nicht von Anbeginn dabei waren, sondern für ihn erst jetzt dazustoßen, vergleicht er die Tech-Giganten mit „Barbaren, die vor den Toren warten“.

Layden sagte:“Im Moment sehen wir all die großen Firmen die sagen: ‚Oh, Gaming? Es bringt einem Milliarden von Dollar pro Jahr ein? Davon will ich ein Stück haben‘. Und so haben wir Google, Netflix, Apple und Amazon, die sich absetzen wollen und versuchen, unsere Branche zu stören.“