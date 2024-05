Gaming: Schwierige Lage für AAA-Spiele sagt Jake Solomon

Autor:, in / Gaming

Jake Solomon von Midsummer Games sieht AAA-Spiele derzeit in einer schwierigen Lage.

Fast 23 Jahre arbeitete Jake Solomon bei Firaxis Games. In dieser Zeit war er an Spielreihen wie Sid Meier’s Civilization und XCOM beteiligt, sowie zuletzt an Marvel’s Midnight Suns.

Mittlerweile ist der Branchenveteran Chief Executive Officer bei Midsummer Games. Zusammen mit seinem Firaxis-Kollegen Will Miller gründete er dieses Studio kürzlich.

In einem Interview mit Wccftech sprach Solomon über die Lage in der Spieleindustrie und wie er sie nach den vielen Entlassungen beurteilt.

Laut Solomon sei der Verlust von so vielen Arbeitsplätzen schrecklich gewesen. Dass er bei Midsummer Games neue Leute einstellen konnte, sei hingegen schön.

„Ehrlich gesagt, es ist schrecklich. Zu viele Menschen haben ihre Arbeit verloren, und das ist unglaublich frustrierend. Es war schön, in den letzten Monaten tatsächlich Leute einzustellen. Die letzten Monate waren für viele Leute furchtbar, und wir hoffen, dass wir mit dem Wachstum von Midsummer einigen von ihnen ein tolles Studio bieten können.“

Über den Markt sagte Solomon, dass sich gerade AAA-Spiele derzeit schwierig haben. Sie seien sehr teuer und die Kosten schwer zu decken.

„Der Markt ist im Moment hart. Es gibt diese unglaublichen, überragenden AAAA-Spiele, denen man nicht folgen kann. Es gibt aber auch erstaunliche AA-Nischenspiele, die konzentrierter und erfolgreicher sind. AAA befindet sich in dieser schwierigen Mitte, in der es sehr teuer ist, aber schwer, die Kosten zu decken.“

Was glaubt ihr? Stecken AAA-Spiele wirklich in Schwierigkeiten?