Saints Row Reboot: Größer, besser, bossier

Deep Silver und Volition geben bekannt, dass Saints Row jetzt auf Steam erhältlich ist. Es ist ein Jahr her, dass das Spiel erstmals auf Konsolen und für Epic erschienen ist, aber ein halbes Dutzend wichtiger Updates später ist das Open-World-Crime-Spektakel größer, böser und chefiger als je zuvor, und zwar auf jeder Plattform.

Schauplatz von Saints Row ist die pulsierende, fiktive Stadt Santo Ileso im Herzen des Weirden Wilden Westens. In einer Welt voller Verbrechen und ungeordneter Fraktionen, die um die Vorherrschaft kämpfen, beginnt eine Gruppe junger Krimineller ihre eigene Reise auf dem Weg zum größten Boss der Stadt.

Mit Hunderten von Verbesserungen der Quality of Life-Optionen, einer Überarbeitung der Kämpfe, zwei neuen Bezirken und einer Reihe neuer Features wie dem Cheats-Modus und dem Selfie-Modus gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in Santo Ileso einzusteigen – egal, ob es das erste oder das hundertste Mal ist.

Um den Steam-Start zu feiern, hat Volition ein weiteres Update veröffentlicht, das ein brandneues Event enthält, das die Spieler entdecken können. Saints Row ist jetzt auf Steam zum exklusiven Startpreis mit einem Rabatt von bis zu 67 % erhältlich.

Was sich in Saints Row seit der Veröffentlichung geändert hat:

Die Weltkarte hat jetzt zwei neue Bezirke für alle Spieler

Ein brandneues Ereignis, das die Spieler entdecken können

Cheats-Modus

Selfie-Modus

Emote-Wheel

Überarbeitung der Kämpfe

Tausende weitere Verbesserungen in 4 großen Updates

1 brandneuer Einzelspielermodus (im Expansion Pass enthalten)

2 spannende Story-Erweiterungen, mit neuen Bösewichten, neuen Zwischensequenzen (im Expansion Pass enthalten)

Kostenlose zusätzliche Kosmetika

Und vieles mehr!

Der Steam-Launch folgt auf die Vollendung des Expansion Passes mit dem Release von „A Song of Ice And Dust“, „The Heist and the Hazardous“ und „Doc Ketchum’s Murder Circus“. Alle DLCs sind auch separat erhältlich.

Saints Row ist für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, sowie für PC im Epic Games Store und auf Steam erhältlich.