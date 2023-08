Xbox Series X: Mid-Gen-Upgrade aktuell für Phil Spencer unnötig

Da es ein offenes Geheimnis ist, dass Sony an einer leistungsstärkeren PlayStation 5 Pro arbeitet, stellt sich natürlich die Frage, ob auch bei Microsoft an einer Xbox Series X Pro gearbeitet wird.

In einem Interview mit IGN wurde Phil Spencer, seines Zeichens Head of Xbox, erneut zu diesem Thema befragt. Spencer erklärte dabei, dass der Fokus momentan auf der Xbox Series S mit mehr Speicher liegt und er der Meinung ist, dass man in der aktuellen Konsolengeneration erst am Anfang steht. Die Entwickler müssen sich lange genug mit der Hardware beschäftigen, um das Beste aus ihr herauszuholen.

Er weist auch darauf hin, dass es neben der Bildwiederholrate und der Auflösung noch andere Möglichkeiten gibt, wie z.B. die Beleuchtungstechnik, um den Spielen ein tolles Aussehen zu verleihen.

Das heißt natürlich nicht, dass Microsoft nicht doch heimlich im Hintergrund an einer noch leistungsfähigeren Hardware tüftelt.