Saints Row Reboot: Volle Packung im kostenlosen Update

Deep Silver und Volition geben bekannt, dass die dritte DLC-Erweiterung für Saints Row erhältlich ist, worüber wir bereits gestern berichtet haben.

Die neue Erweiterung folgt auf einen großen kostenlosen Patch, der das Spiel in den neuen Distrikt Vallejo verlegt. Saints Row wird zudem ab dem 24. August auch auf Steam erhältlich sein.

„A Song Of Ice And Dust“ ist eine LARP-Geschichte, die im zerfallenden Distrikt von Vallejo spielt. Die Spieler erleben den epischen Höhepunkt der beliebten Dustmoot-Geschichte von Saints Row, eine Geschichte über zwei „Frenemies“ (der Boss und Gwen), die sich trotz ihrer Differenzen immer noch wirklich hassen.

Nach einem brutalen, blutigen Hochzeitsverrat an den Dustlanders ist es an der Zeit, die Kräfte zu bündeln und die Dustfaire vor den Klauen der Chill Queen und der Frostlanders zu verteidigen, Paintball für Paintball.

Der DLC enthält fünf neue Kampagnenmissionen, eine neue gegnerische Fraktion (die Frostlanders), vier neue Fahrzeuge, Waffen und mehr als zwanzig kosmetische Items. Nach dem dritten kostenlosen Update ist Saints Row ein komplett neues Gebiet für alle Spieler sowie weitere Fehlerbehebungen und Quality of Life Verbesserungen enthalten. „A Song of Ice and Dust“ ist ab sofort verfügbar, auch Teil des Saints Row Expansion Pass.

Saints Row Update-Überblick:

„A Song Of Ice and Dust“ DLC für Besitzer des Expansion Pass ist ab sofort erhältlich und kann auch separat gekauft werden

Der kostenlose Dustfire Update Patch, der im August veröffentlicht wurde, ist für alle Spieler verfügbar und beinhaltet Neuen Vallejo-Distrikt auf der Karte Neue atcha- und Wingsuit-Saboteur-Aktivitäten Verbesserungen bei der Anpassungen, einschließlich verbessertem Layering auf Kleidung Neuer Pop-up-Shop, Entdeckungen und Bedrohungen Tracking von Herausforderungen und Korrekturen von Errungenschaften/Trophäen für Komplettisten Weitere Verbesserungen am Hauptspiel und Fehlerbehebung in mehreren Bereichen



Saints Row wird am 24. August auf Steam veröffentlicht.

„A Song of Ice And Dust“ ist die letzte Erweiterung für Saints Row in diesem Sommer, nach den vorherigen Veröffentlichungen von „The Heist and the Hazardous“ und „Doc Ketchum’s Murder Circus“. Alle Expansion Pass-Pakete werden auch separat erhältlich sein.