Saints Row Reboot: Spiel sollte angeblich die original Saints beinhalten

Saints Row Reboot aus dem Jahr 2022 kam bei den Fans eher mit gemischten Gefühlen an. Der kommerzielle Erfolg blieb aus und kurzerhand wurde das Studio dahinter, Volition geschlossen.

Der YouTuber mrsaintsgodzilla21 behauptet jetzt, dass der ursprüngliche Plan von Volition darin bestand, Johnny Gat, Shaundi, Dex, Aisha und Pierce als Hauptcharaktere in Saints Row Reboot einzusetzen und das Spiel zu 80 % an Saints Row 2 und zu 20 % an Saints Row: The Third anzulehnen, aber der Publisher Deep Silver intervenierte und drängte das Studio, das Projekt in eine komplett neue Richtung zu lenken.

Der YouTuber Flippy berichtete zuvor, dass Volition ursprünglich geplant hatte, die Geschichte von Saints Row Reboot eher an Saints Row 2.5 anzulehnen, aber der Publisher Deep Silver ging dazwischen und meinte angeblich, dass dies kein kommerzieller Erfolg werden würde. Deep Silver führte Volition dazu, dass das Spiel einen anderen Stil annimmt, indem sie sich dafür einsetzten, das es eine freudigere Erzählung aufweist, die sich auf eine Gruppe von Freunden bezieht, hieß es weiter.