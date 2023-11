Like a Dragon: Infinite Wealth: Hawaii ist viel größer als gedacht

Hawaii aus Like a Dragon: Infinite Wealth ist mehr als dreimal so groß wie Yakuza: Like a Dragon’s Yokohama!

Like a Dragon: Infinite Wealth wird eine riesige Weltkarte bieten und gibt bekannt, dass Hawaii dreimal so groß wie Yakuza: Like a Dragon’s Yokohama sein wird.

Der Aloha-Strandbereich zählt zu den belebtesten Gegenden Hawaiis, in der viele Menschen gerne surfen und am Strand entspannen. Spieler können am Aloha Beach schwimmen gehen und sogar surfen wird möglich sein.

In der Gegend von Anaconda befindet sich das Anaconda Shopping Center, eine der größten kommerziellen Einrichtungen Hawaiis. Wer möchte strawanzt danach in das Einkaufszentrum, holt sich etwas Leckeres zu Essen und vertreibt sich die Zeit mit ein paar Arcade-Spielen in der Spielhalle. Wer noch mehr shoppen möchte, läuft weiter zur Einkaufsmeile in Waikiki Town. Das Worldwide Market Village mit seinen zahlreichen Souvenirläden und Markengeschäften ist ein Muss.