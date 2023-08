Xbox Game Pass: 1,- Euro für Neukunden auf 14 Tage verkürzt

Autor:, in / Xbox Game Pass

In die Mitgliedschaften für Xbox hat sich in den letzten Wochen einiges getan. So wurde für Xbox LIVE Gold der Ruhestand verkündet und künftig durch Xbox Game Pass Core ersetzt.

Des Weiteren endet der Xbox Game Pass Friends & Family-Plan, der in einigen Ländern eine Zeitlang getestet wurde.

Im März wurde schließlich die 1,- Euro Promotion für Neukunden eingestellt. Doch mittlerweile ist sie zurückgekehrt, wenn auch nicht ganz wie zuvor.

Schaut man sich auf xbox.com die Mitgliedschaftsstufen in der Übersicht an, fällt auf, dass die 1,- Euro nur noch eine Testphase von 14 Tagen umfasst, anstatt wie zuvor einen ganzen Monat.

Wer als Neukunde erstmalig in das Angebot des Xbox Game Pass schnuppern möchte, hat dafür jetzt also nur noch 14 Tage Zeit.