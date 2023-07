Xbox Game Pass: Friends & Family-Plan endet im August

Im Rahmen eines Testangebots konnten Spieler aus Kolumbien und Irland den Xbox Games Pass Friends & Family-Plan ausprobieren. Erst in diesem Jahr wurde dieser Test auf Chile, Ungarn, Israel, Neuseeland, Südafrika und Schweden ausgeweitet.

Jetzt hat Microsoft verkündet, dass diese Phase am 15. August beendet wird.

So heißt es in einer Meldung an die Teilnehmer des Programms: „Vielen Dank für deine Teilnahme am Xbox Game Pass Friends & Family-Vorschauprogramms. Es war toll zu sehen, wie Game Pass Ultimate-Mitglieder ihren Game Pass-Spaß mit ihren Freunden und Familien geteilt haben. Am 15. August werden wir die Vorschau beenden und darauf zurückschauen, was wir in den vergangenen Monaten gelernt haben und ein Angebot schaffen, das wir in Zukunft weltweit veröffentlichen werden.“