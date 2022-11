Games with Gold: So könnt ihr Before I Forgot gratis herunterladen

Autor:, in / Games with Gold

Das Adventure Before I Forgot kann mit Games with Gold gratis heruntergeladen werden.

Zusätzlich zu den Games with Gold-Spielen im November, könnt ihr euch über den Microsoft Store in Japan auch das Adventure Before I Forgot sichern.

Das Spiel, in dem ihr in einer Kurzgeschichte die Liebe, den Verlust und ein gut gelebtes Leben erforscht, erhaltet ihr, wenn ihr unten den Store-Link besucht und dabei die Region Japan nach dem Einloggen beibehaltet. Über die grüne Schaltfläche mit dem Gold-Symbol könnt ihr Before I Forgot dann einlösen.